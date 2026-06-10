Una mujer al frente de la FR4

La llegada de Georgina Díaz oxigena una Fiscalía Regional golpeada por las causas de género

Georgina Díaz asumió como jefa de los fiscales del norte provincial. Aunque interina, su designación es una bocanada de aire fresco para el organismo. Revertir el déficit en cuestiones de género y mantener los logros alcanzados, entre los desafíos.