Desde el mediodía del martes, una mujer lidera la política de persecución penal en el norte santafesino. Por resolución, la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, designó interinamente a cargo de la Fiscalía Regional de la Cuarta Circunscripción a la fiscal Georgina Díaz en reemplazo de Rubén Martínez, quien se acogió al beneficio de la jubilación ordinaria.
La llegada de Georgina Díaz oxigena una Fiscalía Regional golpeada por las causas de género
Georgina Díaz asumió como jefa de los fiscales del norte provincial. Aunque interina, su designación es una bocanada de aire fresco para el organismo. Revertir el déficit en cuestiones de género y mantener los logros alcanzados, entre los desafíos.
Si bien la jubilación de Martínez se hará efectiva el martes 30 de junio, previamente debe hacer uso de la licencia compensatoria pendiente.
De acuerdo a los informado, Díaz, de 40 años, se desempeña en el MPA desde el inicio mismo del sistema acusatorio adversarial habiendo ingresado como pasante el 10 de febrero de 2014, accediendo al cargo de ayudante el 9 de junio de 2015. Desempeñó tareas de gestión en la Fiscalía Regional de la Cuarta Circunscripción del MPA hasta el 18 de diciembre de 2022, fecha en la cual por concurso público de antecedentes y oposición fue designada como fiscal Adjunta titular.
“Sus antecedentes dentro del MPA demuestran una vasta experiencia tanto en funciones de gestión como en el ejercicio de la acción penal en investigaciones y litigios”, remarcó Vranicich en la resolución fundada en lo dispuesto por la Constitución Provincial en los artículos 67 y 118 y por la ley 14.002, marco normativo donde se establece la necesidad de tender a garantizar el principio de paridad de género.
Asimismo, destacó que, con excepción suya como Fiscal General, la totalidad de los cargos titulares de conducción y dirección dentro del Ministerio Público de la Acusación se encuentran actualmente ocupados por hombres. En tal contexto, y en observancia de lo establecido por los artículos 67 y 118 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, que consagran el principio de paridad de género, así como de las disposiciones de la Ley Provincial N.º 14.002, que garantiza la participación paritaria en la integración de los organismos e instituciones provinciales, “resulta razonable y conveniente disponer la designación interina de una mujer para el cargo de referencia”.
Oxigenar la gestión
La fiscal designada comenzó a desempeñar sus nuevas funciones en un acto encabezado por el secretario general del MPA, Leandro Maiarota, desarrollado en el Salón de Actos de los Tribunales de Reconquista, del que también participó el saliente Martínez.
En la Resolución 159/26, Vranicich instruyó a la Secretaría General del MPA a solicitar a la Presidencia del Consejo de la Magistratura que en lo inmediato arbitre los mecanismos institucionales correspondientes para la apertura del concurso de selección para la cobertura definitiva del cargo de Fiscal Regional de la Cuarta Circunscripción en el marco de lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 13.013, consignó un envío de prensa de la repartición provincial.
En contexto, el ascenso de una mujer al cargo más encumbrado del Ministerio Público de la Acusación en la región de los departamentos General Obligado, Vera y norte del San Javier, representa una bocanada de aire fresco para la gestión fiscal, muy afectada por la falta de perspectiva de género de miembros de su staff, una realidad apremiante que hasta le valió el despido y la suspensión de varios de sus miembros.
Legajos parados
En abril pasado, ese déficit fue expuesto por un informe estadístico del auditor general de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Leandro Mai, que comprendió el periodo que va desde el 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025, incluyendo asimismo información en relación a acciones de gestión, con fecha de corte el 28 de febrero de 2026.
En ese detalle, Mai se explayó sobre las acciones de control en las 5 circunscripciones de la provincia, aunque sobresalió en el documento elevado a la fiscal general María Cecilia Vranicich la realidad judicial que atraviesan las investigaciones por delitos de índole sexual en el área de la Fiscalía Regional 4, cuya jurisdicción abarca los departamentos Vera, General Obligado y San Javier.
El funcionario precisó que en diciembre de 2025 se puso en conocimiento de los órganos de dirección el proceso de seguimiento en el ámbito de la FR4 en lo que respecta al avance y cierres de los legajos. En ese sentido, dijo que se pudo observar que en cada grupo de legajos priorizados hubo un aumento en las finalizaciones a nivel regional, comparando entre la condición de estos legajos para marzo de 2024 y la actual de junio del corriente año. Y resaltó el avance de las investigaciones por delitos de abigeato (una de las fortalezas de la gestión de Martínez junto con el combate al juego ilegal -NdR-) , habiendo cerrado “el 25 % de las mismas”.
No obstante, y atento a las recomendaciones y el proceso de supervisión efectuado por parte de la fiscal Alejandro del Río Ayala -virtual interventora de la Fiscalía Regional en casos de abusos sexuales-, “no se verificaron los mismos resultados en los delitos contra la integridad sexual”, contrastó Mai.
El auditor aseguró que se “constató que un 84 % de legajos abiertos no registraron movimiento en los últimos doce meses”, y consideró que “hallazgo resulta significativo, máxime, estableciendo una comparación con la proporción de legajos abiertos y sin movimiento de las Fiscalías Regionales 3 y 5 -equiparables en relación a la carga de trabajo con la FR4”.
Igualdad y nueva senda
Otro de los ítems por los que deberá velar la flamante funcionaria será la democratización del acceso a la información en cuanto a causas, legajos y expedientes que por miles se generan cada año en las tres unidades fiscales: Reconquista, Vera y Las Toscas, para que deje de haber hijos y entenados. Una suerte de igualdad de armas…
Un dato alentador puso notarse en la ceremonia de asunción del cargo de la fiscal regional Georgina Díaz: la presencia de jueces penales que fueron a saludarla. Su antecesor mantuvo una relación equidistante y hasta por momentos tensa con los representantes de la judicatura regional. El gesto de los magistrados fue visto con buenos ojos por los presentes, la generalidad funcionarios del MPA, y como un convite de los magistrados a caminar una nueva senda institucional.