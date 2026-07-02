La propuesta, que podrá visitarse del 4 al 11 de julio en el Galpón Cultural “La Estación”, reunirá más de 150 fotografías que retratan distintos momentos del recorrido del capitán campeón del mundo con la camiseta argentina: desde sus primeros pasos hasta las consagraciones que hicieron vibrar a todo un país.
Falta cada vez menos para vivir "Instantáneas de gloria" en Reconquista
La ciudad cuenta los días para recibir una muestra que promete emocionar a grandes y chicos, fanáticos del fútbol y familias enteras: “Instantáneas de gloria”, la exposición del fotógrafo Gustavo Ortiz dedicada a Lionel Messi y su historia con la Selección Argentina.
Como parte de la apertura, este sábado 4 de julio habrá actividades pensadas para compartir y disfrutar en comunidad. Desde las 15:00 horas, en el Andén del Galpón del Complejo Cultural «La Estación», se realizará una propuesta de juego e intercambio de figuritas, kermés y DJs, destinada a toda la familia.
Detalles de la exposición fotográfica
Luego, a las 17:00 horas, será la apertura oficial de la muestra “Instantáneas de gloria”, una invitación a reencontrarse con imágenes, recuerdos y momentos que marcaron el camino del capitán campeón del mundo con la camiseta argentina.
Además de las imágenes, quienes se acerquen podrán ver de cerca piezas históricas vinculadas a la carrera de Messi, como el Botín de Oro, camisetas utilizadas por el 10 con la Selección Argentina, objetos personales y elementos únicos relacionados con Qatar 2022 y la Copa América 2021.
Experiencia compartida y memoria colectiva
«Será una oportunidad para volver a encontrarnos con esas alegrías compartidas, revivir momentos que quedaron grabados en la memoria colectiva y disfrutar de una experiencia pensada para toda la comunidad», expresaron desde el municipio.
La iniciativa es aupiciada por Lotería de Santa Fe.
La muestra estará abierta todos los días, de 9:00 a 19:00 horas, en el Galpón Cultural “La Estación”, ubicado en Bv. Lovato y Roca, con entrada libre y gratuita.