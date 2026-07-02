En el norte provincial

Falta cada vez menos para vivir "Instantáneas de gloria" en Reconquista

La ciudad cuenta los días para recibir una muestra que promete emocionar a grandes y chicos, fanáticos del fútbol y familias enteras: “Instantáneas de gloria”, la exposición del fotógrafo Gustavo Ortiz dedicada a Lionel Messi y su historia con la Selección Argentina.