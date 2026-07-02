La localidad de San Jerónimo del Sauce dio un nuevo paso hacia uno de los acontecimientos culturales más importantes del centro santafesino.
Con un homenaje a Estanislao López, San Jerónimo del Sauce se prepara para su V Bienal Internacional de Esculturas
La quinta edición de la Bienal Internacional de Esculturas de San Jerónimo del Sauce comenzará oficialmente su recorrido este viernes con una presentación en la Casa del Brigadier, en la ciudad de Santa Fe. Bajo el lema "Relatos", el encuentro se desarrollará del 23 al 25 de octubre y reunirá a escultores nacionales e internacionales en una propuesta que combinará arte, historia, patrimonio e identidad santafesina.
Este viernes 3 de julio, a las 16, la histórica Casa del Brigadier, en la ciudad de Santa Fe, será escenario del lanzamiento oficial de la quinta edición de la Bienal Internacional de Esculturas, una propuesta que, desde hace una década, viene consolidándose como un espacio de encuentro entre el arte, la comunidad y la historia.
La edición 2026 llevará por nombre "Relatos", un concepto que busca rescatar las historias que construyen la identidad de los pueblos a través del lenguaje escultórico.
En esta oportunidad, además, el evento estará especialmente dedicado a la conmemoración de los 240 años del nacimiento del Brigadier General Estanislao López, una de las figuras más trascendentes de la historia santafesina y símbolo del federalismo argentino.
No resulta casual que la presentación se realice precisamente en la Casa del Brigadier, ubicada sobre avenida General López de la capital provincial. Edificio de fuerte valor simbólico por tratarse de la residencia histórica del llamado "Patriarca de la Federación", cuya figura será el eje inspirador de las obras que realizarán los artistas invitados.
La Bienal tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de octubre, cuando escultores provenientes de distintos puntos del país y del exterior trabajarán en vivo en la plaza central de San Jerónimo del Sauce. Como ocurre en cada edición, la programación incluirá además talleres abiertos, charlas, propuestas educativas y espectáculos musicales destinados a vecinos y visitantes.
Un homenaje que une arte e historia
El lema "Relatos" propone una mirada amplia sobre la memoria colectiva. La intención es que cada escultura funcione como una narración visual capaz de establecer un diálogo entre el pasado y el presente, invitando a reflexionar sobre los procesos históricos que marcaron la identidad santafesina.
Dentro de esa propuesta conceptual, la figura de Estanislao López ocupará un lugar central. La organización pretende que los artistas desarrollen distintas interpretaciones sobre el legado político, social y cultural del caudillo santafesino, generando obras que trasciendan la mera representación histórica y se conviertan en nuevas formas de contar la identidad provincial.
La elección del tema también coincide con un año especialmente significativo, al cumplirse 240 años del nacimiento del Brigadier, cuya influencia continúa siendo objeto de estudio y reconocimiento dentro de la historia argentina.
Un evento que crece con respaldo provincial
El lanzamiento en Santa Fe también refleja el crecimiento institucional que viene experimentando la Bienal. Semanas atrás, el presidente comunal Daniel Ríos, junto con integrantes de la comisión organizadora, mantuvieron una reunión de trabajo con la subsecretaria provincial de Identidad y Territorio, Natalia Enrico, para avanzar en la planificación del evento.
Durante ese encuentro se abordaron aspectos vinculados con la organización, la logística, la difusión y la articulación entre distintas áreas del Gobierno provincial, con el objetivo de fortalecer una propuesta que edición tras edición amplía su convocatoria y gana reconocimiento dentro del calendario cultural santafesino.
Autoridades locales destacan que el acompañamiento institucional resulta fundamental para sostener un evento de carácter internacional, tanto por la presencia de artistas extranjeros como por la creciente cantidad de visitantes que llegan a la localidad durante las jornadas de trabajo escultórico.
Arte como motor del desarrollo local
Más allá de su dimensión artística, la Bienal Internacional de Esculturas representa una importante herramienta de promoción para San Jerónimo del Sauce. Durante los tres días de actividades, la localidad recibe a escultores, estudiantes, instituciones educativas, turistas y familias que participan de una programación abierta y gratuita.
El movimiento generado impacta directamente sobre la actividad gastronómica, comercial y turística, al tiempo que fortalece la proyección de la localidad como destino cultural dentro de la provincia.
La posibilidad de observar a los escultores trabajando en tiempo real constituye uno de los principales atractivos del encuentro. Ese proceso creativo, complementado con talleres, actividades pedagógicas y espectáculos, convierte a la Bienal en una experiencia participativa que acerca el arte al público y promueve el intercambio entre artistas y comunidad.
Con el lanzamiento oficial previsto para este viernes en la capital provincial, San Jerónimo del Sauce inicia la cuenta regresiva hacia una nueva edición de un evento que busca reafirmar el vínculo entre cultura, patrimonio e identidad, consolidándose como una de las propuestas artísticas más relevantes del interior santafesino.