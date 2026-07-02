Se lanzará en la capital provincial

Con un homenaje a Estanislao López, San Jerónimo del Sauce se prepara para su V Bienal Internacional de Esculturas

La quinta edición de la Bienal Internacional de Esculturas de San Jerónimo del Sauce comenzará oficialmente su recorrido este viernes con una presentación en la Casa del Brigadier, en la ciudad de Santa Fe. Bajo el lema "Relatos", el encuentro se desarrollará del 23 al 25 de octubre y reunirá a escultores nacionales e internacionales en una propuesta que combinará arte, historia, patrimonio e identidad santafesina.