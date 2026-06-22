Judiciales

Alurralde respaldó la investigación por filtraciones en la PDI: "Hay que ir a fondo, caiga quien caiga"

El juez federal de Reconquista consideró que la reciente designación de nuevos magistrados en Santa Fe y Rafaela representa un importante avance para el funcionamiento de la Justicia Federal. Además, se refirió a la investigación por presuntas filtraciones de información en procedimientos vinculados al narcotráfico y sostuvo que se trata de hechos de extrema gravedad que deben ser esclarecidos “hasta las últimas consecuencias”.