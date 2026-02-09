Borla anunció una obra histórica para recuperar la Laguna del Plata
La obra contará con la participación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el acompañamiento de una corporación o agencia francesa, con una inversión que superará los 2.000 millones de pesos, lo que la convierte en una de las intervenciones más importantes en materia de infraestructura turística y ambiental de la región.
Aseguro Borla, tras la reunión que mantuvo en Santa Fe con el Secretario de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas, Nicolás Mijich.
El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, confirmó que la Laguna del Plata será escenario de una intervención integral destinada a recuperar y revalorizar uno de los espacios naturales más emblemáticos del norte santafesino.
El anuncio se dio tras una reunión mantenida en la ciudad de Santa Fe con el secretario de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas, Nicolás Mijich.
Aseguro Borla, tras la reunión que mantuvo en Santa Fe con el Secretario de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas, Nicolás Mijich.
La obra contará con la participación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el acompañamiento de una corporación o agencia francesa, con una inversión que superará los 2.000 millones de pesos, lo que la convierte en una de las intervenciones más importantes en materia de infraestructura turística y ambiental de la región.
Un espejo de agua clave para el norte del departamento San Justo
La Laguna del Plata es un extenso espejo de agua que, por su ubicación geográfica, pertenece principalmente a la localidad de Vera y Pintado, aunque sus costas también alcanzan poblaciones de departamentos vecinos. Se trata de un espacio natural de gran valor ambiental, paisajístico y turístico.
El cuerpo de agua se extiende en dirección 45°, con una longitud aproximada de 5,5 kilómetros y un ancho cercano a los 3 kilómetros, a unos 29 metros sobre el nivel del mar. Está inmersa en un entorno de esteros y lagunas semipermanentes, dentro de la llanura interfluvial que se desarrolla entre los ríos San Javier y Salado.
Sus afluentes integran el extremo sur de los Bajos Submeridionales, un sistema ambiental de transición —o ecotono— conocido como Espinal, que articula características de los ambientes chaqueños y pampeanos, otorgándole una biodiversidad singular.
Una intervención integral con impacto turístico y regional
Al referirse al alcance del proyecto, Borla destacó la magnitud de la iniciativa y su impacto para toda la provincia.
“Se va a llevar a cabo una obra histórica de recuperación de ese espacio tan importante en el norte del departamento San Justo y, obviamente, en beneficio para toda la provincia de Santa Fe”, afirmó el legislador.
Según precisó, la intervención incluirá la construcción de una nueva defensa, una bajada de lanchas, una nueva costanera, la recuperación integral del camping, con nueva iluminación, además de la construcción de vestuarios y sanitarios modernos, mejorando significativamente la infraestructura existente.
Estas obras permitirán no solo ordenar el uso del espacio, sino también fortalecer la seguridad, la accesibilidad y la experiencia de quienes visitan la laguna, tanto para actividades recreativas como deportivas y turísticas.
Apuesta al turismo regional y provincial
Borla subrayó que el proyecto se enmarca en una política más amplia de fortalecimiento del turismo como motor de desarrollo.
“Será una obra muy importante que va a significar seguir apostando desde la provincia a los espacios que tienen que ver con el turismo regional y el turismo provincial”, remarcó.
La recuperación de la Laguna del Plata apunta a consolidarla como un polo turístico y recreativo, generando nuevas oportunidades para las economías locales, promoviendo el cuidado ambiental y revalorizando un espacio histórico para la comunidad.