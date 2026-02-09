Buscan potenciar el turismo regional

Borla anunció una obra histórica para recuperar la Laguna del Plata

La obra contará con la participación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el acompañamiento de una corporación o agencia francesa, con una inversión que superará los 2.000 millones de pesos, lo que la convierte en una de las intervenciones más importantes en materia de infraestructura turística y ambiental de la región.