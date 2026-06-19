En el marco de una recorrida por localidades del departamento San Cristóbal, el senador provincial Felipe Michlig y el diputado Marcelo González visitaron Monte Oscuridad, donde concretaron la entrega de importantes aportes destinados a fortalecer la infraestructura y los servicios que brinda la comuna.
Monte Oscuridad suma equipamiento y San Guillermo avanza con los preparativos de su ExpoFeria
El senador provincial Felipe Michlig y el diputado Marcelo González desarrollaron una agenda de trabajo en Monte Oscuridad y San Guillermo. Entregaron fondos para la adquisición de un tractor, acompañaron a una institución educativa y participaron de reuniones vinculadas al desarrollo productivo regional y a la organización de la próxima ExpoFeria San Guillermo.
Las autoridades fueron recibidas por el presidente comunal Osvaldo Rodríguez y miembros de la comisión comunal, con quienes compartieron una actividad institucional centrada en la incorporación de nuevo equipamiento para la localidad.
Durante el encuentro se formalizó la entrega de un aporte superior a los 79 millones de pesos correspondiente al Programa Provincial de Obras Menores, destinado a la compra de un tractor de 110 HP. La nueva unidad permitirá optimizar tareas de mantenimiento urbano y rural, además de mejorar la capacidad operativa de la comuna para atender distintas demandas de los vecinos y del sector productivo.
Al referirse a la inversión, Michlig destacó que la adquisición fue considerada prioritaria debido a la necesidad de fortalecer los servicios públicos locales.
“Priorizamos esta inversión para fortalecer los servicios que brinda la comuna y dotarla de herramientas que permitan responder de manera más eficiente a las necesidades de los productores y de toda la comunidad”, señaló el legislador.
Acompañamiento a la educación y al desarrollo rural
La visita también incluyó la entrega de un aporte económico destinado a la Escuela N° 461 de Monte Oscuridad, que será utilizado para colaborar con un viaje educativo que alumnos de la institución realizarán a Laguna La Verde durante el próximo mes de septiembre.
Los fondos fueron recibidos por la directora María del Valle Olivero, responsable de la Escuela N° 461 y del CER N° 640.
Durante la actividad, el senador ratificó además el compromiso de continuar gestionando soluciones para la comunidad rural y adelantó que próximamente se llevarán adelante reuniones con productores y autoridades provinciales para analizar problemáticas vinculadas a la producción y a los servicios energéticos en la zona.
La jornada incluyó también una recorrida por la obra del Gasoducto Lechero del Suroeste Departamental, donde actualmente se avanza con la colocación de cañerías en distintos sectores del trazado. Los legisladores destacaron la importancia estratégica de esta infraestructura para potenciar el desarrollo productivo y mejorar la competitividad de la región.
ExpoFeria San Guillermo: comienzan los preparativos para una nueva edición
Posteriormente, las autoridades se trasladaron a San Guillermo, donde participaron de una reunión de trabajo en las instalaciones del Centro Comercial, Industrial y Agropecuario local.
Del encuentro participaron la intendente Romina López, la coordinadora del Área de Producción Soraya Pistochini, la presidenta de la entidad organizadora Mariana Riberi, el asesor Sergio Pierantoni e integrantes de la comisión organizadora.
La reunión estuvo centrada en la planificación de la 15ª edición de la ExpoFeria San Guillermo, que se desarrollará los días 11, 12 y 13 de septiembre en el predio del Parque Municipal Alfonsina Storni.
Durante el intercambio se analizaron aspectos organizativos y se plantearon distintas acciones destinadas a fortalecer una exposición que se ha consolidado como uno de los eventos productivos más importantes del noroeste santafesino.
La muestra reúne cada dos años a empresas, industrias, comercios, emprendedores, productores y prestadores de servicios, convirtiéndose en una vidriera para el potencial económico de la región y en un espacio de generación de oportunidades de negocios e inversiones.
Además de las actividades institucionales, Michlig y González recorrieron distintos sectores de la Ruta Provincial N° 23, donde próximamente se ejecutarán trabajos de reparación en aproximadamente 40 kilómetros afectados por fallas constructivas detectadas tras su repavimentación. Según indicaron, las obras se realizarán dentro del marco de garantía establecido con la empresa responsable de los trabajos.
La jornada permitió avanzar en proyectos vinculados a infraestructura, producción y desarrollo local, además de reforzar el acompañamiento provincial a iniciativas que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos y en el crecimiento económico de toda la región.