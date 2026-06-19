Departamento San Cristóbal

Monte Oscuridad suma equipamiento y San Guillermo avanza con los preparativos de su ExpoFeria

El senador provincial Felipe Michlig y el diputado Marcelo González desarrollaron una agenda de trabajo en Monte Oscuridad y San Guillermo. Entregaron fondos para la adquisición de un tractor, acompañaron a una institución educativa y participaron de reuniones vinculadas al desarrollo productivo regional y a la organización de la próxima ExpoFeria San Guillermo.