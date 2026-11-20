Días atrás, en una recorrida por el departamento San Cristóbal, el ministro de Educación José Goity visitó varias escuelas durante la jornada. En cada lugar dialogó con directivos, docentes, alumnos y recorrió las instalaciones.
El ministro de Educación José Goity visitó escuelas, entregó aportes y realizó importantes anuncios
Esta semana, el ministro junto al senador Felipe Michlig y autoridades provinciales estuvieron en escuelas de San Guillermo, Hersilia y San Cristóbal.
De la actividad participaron también el senador Felipe Michlig, el diputado Marcelo González, autoridades provinciales de educación y concejales locales.
En las instituciones educativas, la comitiva entregó aportes del Fondo de Atenciones de Necesidades Inmediatas, elementos deportivos y, además, inauguraron aulas, correspondiente al Programa Mil Aulas.
Inversión millonaria para la escuela 40
Una de las situaciones más relevantes de la jornada fue el anuncio de una inversión de $1.600 millones para obras en la Escuela Normal Superior Nº 40 "Mariano Moreno".
"En los próximos días el gobierno de la Provincia de Santa Fe concretará el llamado a licitación para recuperar las condiciones estéticas y funcionales de este querido edificio educativo de la ciudad de San Cristóbal", indicó el senador Michlig.
De manera oficial, el ministro aseguró que el gobierno provincial llamará a licitación pública para las obras de intervención integral de dicha escuela Normal Superior N.º 40 “Mariano Moreno”, con una presupuesto de $1.643.990.391,80.
Detalles de la obra
El proyecto ejecutivo propone dar respuesta a cuatro aspectos centrales que concentran las principales problemáticas edilicias del establecimiento:
- El estado de las cubiertas y de los sistemas de evacuación de aguas pluviales, así como las patologías derivadas de su deterioro.
- El deterioro de los parasoles de hormigón armado.
- El estado general de los sanitarios destinados a los alumnos.
- Las patologías estructurales existentes en el sector de subsuelo.
Recuperar condiciones estéticas y funcionales
La intervención busca recuperar las condiciones estéticas y funcionales del edificio, poniendo en valor sus características arquitectónicas y mejorando las condiciones de uso cotidiano de la comunidad educativa.
La obra comprende la ejecución de diversas tareas de reparación, limpieza, impermeabilización, pintura, refacción y puesta en valor en el edificio de la escuela Nº 40 “Mariano Moreno”, a la cual corren 1200 alumnos en diferentes turnos y niveles.
Intervención escalonada
En aquellos sectores donde aún se conservan, se procederá al retiro de las baldosas y sus respectivos apoyos, correspondientes al sobretecho existente. Asimismo, se retirarán las cañerías de agua dispuestas sobre las cubiertas, procediendo a su reconducción, y se desmontarán y reubicarán los equipos de aire acondicionado. En los sectores de losa que no recibirán una nueva cubierta de chapa, se demolerán las terminaciones y los contrapisos existentes.
Posteriormente, se realizarán las reparaciones e impermeabilización de las cubiertas planas, incluyendo la recomposición de los revoques deteriorados en las cargas y la aplicación de pinturas impermeables en los sectores que recibirán el sobretecho de chapa.
Arreglos que datan de hace tiempo
En los sectores donde se conservará la cubierta de losa existente, se procederá a retirar las terminaciones actuales y ejecutar un nuevo sistema compuesto por membrana asfáltica sobre la losa, placas de poliestireno expandido de 20 mm, contrapiso alivianado con pendiente, carpeta cementicia y terminación con membrana aluminizada geotextil y pintura impermeable.
En los sectores previstos para retechar, se ejecutará una nueva cubierta de chapa T101 sobre estructura metálica, con los correspondientes cierres de zinguería, cenefas y canaletas. Asimismo, se contempla la reparación de los desagües pluviales existentes y la ejecución de nuevos, a fin de garantizar el adecuado escurrimiento y evacuación de las aguas.
En relación con los parasoles existentes de hormigón armado, se prevé su demolición integral, debido al avanzado estado de deterioro que presentan.
Nuevos sanitarios
Respecto de los sanitarios destinados a los alumnos, se realizará la demolición de tabiquerías y revestimientos existentes, junto con el retiro de las instalaciones y cañerías, para dar lugar a la ejecución de nuevos núcleos sanitarios.
En el sector de subsuelo, se llevará a cabo la evaluación de las patologías presentes en los elementos estructurales, a fin de establecer el diagnóstico correspondiente y definir las intervenciones necesarias para su reparación.
En términos generales, la obra se desarrollará mediante sistemas constructivos tradicionales, procurando preservar la materialidad y las características originales del edificio. Para ello, se emplearán materiales de características similares a los existentes, respetando, en la medida de lo posible, su sistema constructivo y modalidades de ejecución.