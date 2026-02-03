Quedó detenido un hombre investigado por violencia de género y daños en San Cristóbal

Quedó en prisión preventiva un hombre de 22 años al que se investiga como autor de agresiones físicas a su pareja en San Cristóbal (departamento San Cristóbal). Además, se le endilgó haber dañado la bicicleta de la mujer.
Un hombre de 22 años quedó en prisión preventiva en el marco de una causa por violencia de género ocurrida en la ciudad de San Cristóbal. Se lo investiga por haber agredido físicamente a su pareja embarazada y por dañar su bicicleta. La medida fue dispuesta por la jueza Cecilia Álamo a pedido del Ministerio Público de la Acusación.
La medida cautelar fue ordenada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cecilia Álamo, en una audiencia que se desarrolló de manera remota en los tribunales sancristobalenses.
La fiscal Hemilce Fissore, que representó al MPA, está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado, cuyas iniciales son ADH, transite el proceso judicial privado de su libertad. Por su parte, la jueza Álamo resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva durante todo el proceso.
Fissore sostuvo que “el sábado 24 de enero, aproximadamente a la 6:30 de la mañana, con pleno conocimiento y voluntad respecto del alcance de sus actos, el hombre investigado agredió físicamente a su pareja y le provocó lesiones en diferentes partes del cuerpo”.
Sostuvo que “el imputado utilizó elementos contundentes para agredir a la mujer, a sabiendas de que ella está embarazada”.
La fiscal del MPA relató que “momentos antes, el imputado había dañado la bicicleta de su pareja realizándole un corte en la cubierta trasera”. Afirmó, Fissore argumentó que “el accionar del imputado es encuadrable en un evidente contexto de violencia de género”.
“La jueza consideró acreditada la materialidad de los ilícitos, al igual que la autoría por parte del hombre investigado”, afirmó la fiscal.
“Además, Álamo planteó que la pena en expectativa prevista por los hechos ilícitos investigados es de cumplimiento efectivo, por la violencia ejercida en un contexto de violencia de género y contra una mujer en situación de vulnerabilidad”.
Fissore planteó que “la magistrada también hizo hincapié en que el entorpecimiento probatorio estaba latente, y resaltó la necesidad de resguardar a la víctima”. En tal sentido, agregó que “la jueza subrayó la peligrosidad procesal y dijo que se sustenta en que no es la primera vez que el imputado agrede a la misma víctima.
Finalmente, la representante del MPA valoró que “la jueza consideró insuficientes las medidas alternativas propuestas por la Defensa para cautelar el proceso e hizo lugar a nuestro pedido de prisión preventiva”.
Al imputado se le atribuyó la autoría de los delitos de lesiones leves dolosas calificadas (por el vínculo y por mediar violencia de género) y daño.