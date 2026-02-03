Judiciales

Quedó detenido un hombre investigado por violencia de género y daños en San Cristóbal

Un hombre de 22 años quedó en prisión preventiva en el marco de una causa por violencia de género ocurrida en la ciudad de San Cristóbal. Se lo investiga por haber agredido físicamente a su pareja embarazada y por dañar su bicicleta. La medida fue dispuesta por la jueza Cecilia Álamo a pedido del Ministerio Público de la Acusación.