Juicio abreviado

Condenaron a cinco años de prisión a un hombre por vender droga y tener armas en Tostado

Un hombre de 30 años, identificado como Pablo Jesús Argañaraz, fue condenado a cinco años de prisión en un juicio abreviado por vender droga al menudeo y por la tenencia ilegal de dos armas de fuego en su vivienda de la ciudad de Tostado.