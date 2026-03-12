Hersilia: prisión preventiva para un hombre que desobedeció tres veces la prohibición de acercamiento

Mirá tambiénReconquista: más de mil vecinos de los barrios Lorenzón y Los Andes ya cuentan con agua potable
Quedó en prisión preventiva un hombre de 28 años que es investigado como autor de delitos cometidos en un contexto de violencia familiar y de género en Hersilia (departamento San Cristóbal). Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Juan Gabriel Peralta, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de San Cristóbal.
El fiscal Emiliano Odriozola está a cargo de la investigación y fue quien solicitó que el imputado, cuyas iniciales son WED, transite el proceso judicial privado de su libertad. El magistrado resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva por 60 días.
Los hechos
Odriozola sostuvo que “el hombre investigado cometió los ilícitos con pleno conocimiento y voluntad de su accionar y en un contexto de violencia familiar y de género”. En tal sentido, indicó que “el 8 de febrero pasado, aproximadamente a las 21:00, fue a la casa de su expareja e intentó llevarse por la fuerza a una hija menor de edad que tienen en común”.
“Ante lo que estaba ocurriendo, la hija mayor de la mujer comenzó filmar con su teléfono celular lo que estaba pasando”, relató el fiscal y agregó que “cuando vio que todo estaba siendo grabado, el imputado amenazó de muerte a todo el grupo familiar”.
El representante del MPA agregó que “a las 9 de la mañana del día siguiente, el hombre investigado fue de nuevo a la casa de su expareja, le pegó una patada a una puerta lateral e ingresó a la vivienda en contra de la voluntad de la víctima”. El funcionario del MPA subrayó que “tomó de manera violenta a la hija menor de edad, se la llevó del lugar y luego se resistió a restituirla de forma inmediata a su madre, tal como fue ordenado por un juez de Familia”.
“El martes de la semana pasada, el imputado volvió a ir a la casa de su expareja”, remarcó el fiscal.
El fiscal Odriozola subrayó que “en noviembre del año pasado, el juez Comunitario de las Pequeñas Causas de Hersilia dictó una orden judicial en la que le prohibía al imputado acercarse y contactarse por tiempo indeterminado con su expareja y con sus hijos”. En tal sentido, hizo hincapié en que “las tres veces que fue a la casa de la víctima incumplió con ese mandato judicial, que estaba vigente y había sido notificado correctamente”.
Odriozola informó que “el juez consideró que los hechos atribuidos al imputado fueron debidamente acreditados con las evidencias recolectadas hasta el momento en la investigación y con el análisis efectuado por la Fiscalía”.
El fiscal también manifestó que “el juez consideró que en virtud de que el imputado tiene antecedentes penales condenatorios y diversos legajos penales en trámite, una nueva condena sería de efectiva ejecución”.
El representante del MPA concluyó que “el juez consideró la necesidad de proteger a las víctimas, lo que impacta de manera directa sobre los riesgos procesales”. En ese sentido, manifestó que “Peralta remarcó que el reiterado incumplimiento de las órdenes judiciales por parte del imputado también repercute en la probabilidad del entorpecimieno probatorio”.
Calificación penal
Al imputado de 28 años se lo investiga como autor de los delitos de amenazas, violación de domicilio y desobediencia a un mandato judicial reiterada en tres oportunidades.