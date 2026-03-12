Departamento San Cristóbal

Hersilia: prisión preventiva para un hombre que desobedeció tres veces la prohibición de acercamiento

El juez Juan Gabriel Peralta dictó la prisión preventiva por 60 días para un hombre de iniciales W.E.D., imputado por reiterados hechos de violencia familiar y de género en la localidad de Hersilia. La resolución del magistrado se fundamentó en el riesgo para las víctimas, los antecedentes penales del investigado y su sistemático incumplimiento de las órdenes judiciales que le prohibían contactar a su expareja.