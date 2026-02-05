En el norte santafesino

Tres personas quedaron en prisión preventiva por venta de droga al menudeo en Reconquista

Se trata de dos mujeres y un hombre imputados por comercialización de estupefacientes en viviendas de los barrios Virgen de Guadalupe y Loteo Nardelli. Otra mujer fue imputada y quedó sujeta a medidas alternativas.