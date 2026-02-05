Tres personas quedaron en prisión preventiva por venta de droga al menudeo en Reconquista

Dos mujeres de 56 y 35 años y un hombre de 36 años quedaron en prisión preventiva en el marco de un legajo penal en el que se investiga la venta de droga al menudeo en distintas viviendas de los barrios Virgen de Guadalupe y Loteo Nardelli de Reconquista.
La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Sebastián Galleano e impuesta por la jueza Claudia Bressán en una audiencia que se realizó ayer en los tribunales reconquistenses.
Por su parte, también fue imputada una mujer de 39 años, cuyas iniciales son LRG, a quien se le impusieron medidas alternativas a la prisión preventiva.
“Si bien los abogados defensores de las imputadas y del imputado solicitaron la libertad de los tres, desde la Fiscalía nos opusimos”, aclaró el fiscal. “Planteamos que los riesgos procesales estaban latentes y la jueza hizo lugar a nuestro pedido”, valoró.
El caso se enmarca en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal. En función de ello, la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico de la Fiscalía General coordinó tareas de análisis criminal, priorizó el caso entre otros del mismo tipo y lo asignó para su investigación.
Actividad sostenida
Galleano precisó que “entre el lunes 5 de enero y el viernes de la semana pasada, personal de la División Antidrogas Reconquista de la Policía Federal Argentina realizó tareas de vigilancia y registros fílmicos en viviendas de los barrios Virgen de Guadalupe y Loteo Nardelli”.
Al respecto, puntualizó que “se pudo documentar una dinámica típica de comercialización de estupefacientes al menudeo, destinada directamente a consumidores finales”, y agregó que “se constató la existencia de una estructura territorial organizada que operaba en distintos domicilios”.
El representante del MPA detalló que “el viernes de la semana pasada se concretó una serie de allanamientos y en el marco de ese operativo se secuestró material estupefaciente fraccionado para su comercialización a terceros, una balanza de precisión, un revólver calibre 38 con seis municiones, 13 teléfonos celulares y 929.800 pesos en efectivo”.
El fiscal argumentó que “los imputados venían desarrollando una actividad sostenida y coordinada de tráfico de sustancias en los inmuebles allanados”, y agregó que “lo hacían de forma habitual y con ánimo de lucro”. Según concluyó Galleano, “los imputados se dividían roles para fraccionar, almacenar, ocultar y comercializar la droga al menudeo”.
Calificaciones penales
Galleano les atribuyó a las cuatro personas investigadas la coautoría del delito de comercialización de estupefacientes agravada (por haber sido cometida con la intervención organizada y estable de tres o más personas). Asimismo, el hombre de iniciales ODZ también fue imputado como autor del delito de portación ilegítima de arma de fuego de guerra.