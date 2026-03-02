Actividad leislativa

Michlig acompañó la presentación de la "Fiesta de la Cerveza en San Cristóbal"

"Con la reedición de esta tradicional fiesta se busca recuperar la identidad, fortaleciendo el sentido de pertenencia y promoviendo la unión a través de la música, la gastronomía y la producción cervecera" indicó el senador.