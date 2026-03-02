Michlig acompañó la presentación de la "Fiesta de la Cerveza en San Cristóbal"

El senador departamental Felipe Michlig, junto al diputado provincial Marcelo González, participaron de la presentación oficial de la Fiesta de la Cerveza 2026, que se desarrolló en las instalaciones del Racing LTC de la ciudad de San Cristóbal.
"Con la reedición de esta tradicional fiesta se busca recuperar la identidad, fortaleciendo el sentido de pertenencia y promoviendo la unión a través de la música, la gastronomía y la producción cervecera" indicó el senador.
Las autoridades fueron recibidas por el presidente del Racing LTC, Abel Tevez, y por el presidente del Club Independiente de San Cristóbal, Andrés Giménez. Ambos dirigentes, junto al senador y el diputado y al jefe de la Unidad Regional XIII, Director de Policía Alejandro Tognolo encabezaron una conferencia de prensa en la que se destacó el valor institucional y comunitario del evento.
También estuvieron presentes los concejales Pablo Bonacina y Horacio Rigo; la referente territorial del Ministerio de Cultura Carolina Corona; el director de Deportes Zona Norte Brian Mackiewicz; y el funcionario Edgardo Martino.
Durante el encuentro, se remarcó que la Fiesta de la Cerveza será organizada de manera conjunta por el Club Racing LTC y el Club Independiente, en una decisión que prioriza el trabajo en equipo.
“Hoy nos convoca mucho más que la organización de un evento; nos reúne un hecho trascendental para nuestra ciudad. Dos instituciones han decidido dejar de lado los colores para abrazar una misma causa: la comunidad de San Cristóbal”, expresaron los dirigentes.
Finalmente, los presidentes de ambas instituciones agradecieron especialmente al senador Felipe Michlig y al diputado Marcelo González por el acompañamiento constante y el apoyo sostenido a los clubes y a cada iniciativa que fortalece la vida social, cultural y deportiva de la ciudad.
En ese marco, el diputado Marcelo González destacó el permanente acompañamiento a las instituciones locales, mientras que el senador Felipe Michlig subrayó la importancia cultural y el impacto regional de este tipo de eventos, defendiendo el rol del Estado en el apoyo a las expresiones artísticas, culturales y festivas que permiten a las familias compartir, encontrarse y disfrutar.
En su mensaje, el senador Felipe Michlig destacó el valor social y cultural de este tipo de iniciativas, remarcando la importancia de acompañar eventos que fortalecen el entramado comunitario y generan espacios de encuentro para las familias.
“Siempre vamos a estar acompañando estas expresiones culturales y festivas que nacen desde nuestras instituciones.
Asimismo, el legislador subrayó: “Queremos que estos aportes se queden en San Cristóbal y en cada una de las localidades del departamento, fortaleciendo el desarrollo local y regional. Cuando se trabaja de manera conjunta, pensando en el bien común, los resultados siempre son mejores”.