El intendente Nicolás Cuesta participó del Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), desarrollado en la ciudad de Granollers, España, donde la ciudad de San Justo recibió un importante reconocimiento internacional por el programa municipal "Acompañar", iniciativa que ya cuenta con certificación de la UNESCO por su impacto educativo y social.
San Justo recibió un reconocimiento internacional por un programa educativo con aval de la UNESCO
Junto con Madrid, San Pablo, Medellín, entre otras, la ciudad del portón del Norte Santafesino fue reconocida por su trabajo en educación.
La invitación fue realizada por la propia AICE, que financió la participación del mandatario local en reconocimiento al trabajo que San Justo viene desarrollando dentro de la Red Argentina de Ciudades Educadoras, espacio que actualmente coordina y desde el cual impulsa políticas públicas innovadoras vinculadas a la educación y el desarrollo humano.
Certificación internacional: un impulso al programa municipal
El reconocimiento posiciona a San Justo entre las ciudades que están demostrando que la educación continúa siendo la principal herramienta de transformación social.
En un contexto complejo, la ciudad ha decidido sostener una visión estratégica que pone a la formación, el conocimiento y el esfuerzo personal en el centro de las políticas públicas.
El programa "Acompañar" fue distinguido por su capacidad para generar oportunidades concretas de inclusión a través de la educación, promoviendo trayectorias de formación que permiten a los participantes adquirir herramientas para construir un proyecto de vida autónomo y con mayores posibilidades de inserción laboral.
"Este reconocimiento demuestra que una ciudad del interior de Santa Fe puede generar políticas públicas de calidad internacional cuando hay convicción, planificación y una decisión firme de invertir en las personas", destacó Cuesta.
Capacitación laboral como herramienta de inclusión y desarrollo
Desde hace más de una década, San Justo viene consolidando un modelo de gestión que entiende que el progreso colectivo se construye desde la educación. Por eso, además de fortalecer la infraestructura educativa y acompañar a las instituciones, impulsa programas orientados a la alfabetización, la permanencia escolar, la capacitación laboral y la formación continua.
En esa línea también se desarrolla el programa de Becas de Introducción al Trabajo (BIT), una herramienta que promueve la capacitación y la adquisición de experiencia laboral, vinculando a los beneficiarios con el sector privado y generando oportunidades reales de inserción.
Se trata de una política basada en el esfuerzo, el aprendizaje y la formación, que busca brindar herramientas para el desarrollo personal y laboral, apostando a la autonomía y al crecimiento de cada participante.
El reconocimiento obtenido en Granollers no solo destaca una experiencia puntual, sino que pone en valor una visión de ciudad que entiende que el futuro se construye invirtiendo en educación, generando oportunidades y promoviendo una cultura del esfuerzo como motor de transformación social.
Una vez más, San Justo demuestra que las mejores respuestas a los desafíos del presente siguen naciendo en las aulas, en la formación de las personas y en la decisión colectiva de apostar por el conocimiento como camino de desarrollo.