Judiciales

San Justo: imputaron a un hombre por cuatro hechos de hurto y encubrimiento

La atribución delictiva fue realizada por la fiscal Daniela Montegrosso en una audiencia desarrollada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Los ilícitos fueron cometidos entre noviembre de 2025 y el lunes 19 de enero pasado. La medida cautelar se debatirá mañana en horario a confirmar.