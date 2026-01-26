San Justo: imputaron a un hombre por cuatro hechos de hurto y encubrimiento

Un hombre de 28 años e iniciales JOO fue imputado como autor de delitos contra la propiedad cometidos entre noviembre de 2025 y el lunes 19 de enero pasado en San Justo.
Un hombre de 28 años e iniciales JOO fue imputado como autor de delitos contra la propiedad cometidos entre noviembre de 2025 y el lunes 19 de enero pasado en San Justo.
La atribución delictiva fue realizada por la fiscal Daniela Montegrosso, en una audiencia que se desarrolló ante el juez Leandro Lazzarini en los tribunales santafesinos. Las medidas cautelares se debatirán mañana en horario a confirmar.
Montegrosso indicó que “el imputado cometió los ilícitos entre noviembre de 2025 y el lunes 19 de enero pasado en San Justo”.
“El domingo 9 de noviembre de 2025, minutos antes de las 6:00, JOO ingresó al patio trasero de una vivienda de la calle independencia al 3400” relató y añadió que “el hombre investigado sustrajó un compresor marca ‘Belarra’ con ruedas y luego se fugó del lugar”.
Por otro lado, la fiscal refirió que “a finales del mismo mes, el imputado le vendió a una mujer una estantería de chapa conociendo su origen ilícito”.
“El 25 de noviembre, en horas de la siesta, ingresó a un terreno baldío de la calle Francisco Angeloni 2400 y sustrajo una chapa de zinc usada” sostuvo la funcionaria.
La representante del MPA detalló que “el domingo 11 de enero y el lunes 19 de enero pasados JOO ingresó a dos locales comerciales y sustrajo dinero en efectivo”.
El imputado es investigado como autor de hurto (en 4 hechos) y encubrimiento calificado por ánimo de lucro.