En tres localidades

Ciancio entregó ambulancias y se refirió a la falta de especialistas y la situación de salud mental en el norte

Seis móviles sanitarios fueron asignados a Avellaneda, Villa Guillermina y Villa Ocampo. La ministra de Salud dijo que hay "un cuello de botella" en cuanto a la consecución de profesionales.