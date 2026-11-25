La minstra de Salud de la provincia, Silvia Ciancio, encabezó el acto de entrega de ambulancias a localidades del departamento General Obligado desarrollado en calle frente al edificio municipal de Avellaneda. La actividad fue acompañada por el intendente local Gonzalo Braidot, el senador Orfilio Marcón y el diputado Dionisio Scarpin.
Ciancio entregó ambulancias y se refirió a la falta de especialistas y la situación de salud mental en el norte
Seis móviles sanitarios fueron asignados a Avellaneda, Villa Guillermina y Villa Ocampo. La ministra de Salud dijo que hay "un cuello de botella" en cuanto a la consecución de profesionales.
Durante el acto, primeramente el mandatario anfitrión destacó la importancia de esta incorporación para mejorar la atención sanitaria.
“Contar con más ambulancias y mejor equipamiento significa brindar mejores herramientas a nuestros equipos de salud para que puedan desarrollar su trabajo y dar respuesta a la comunidad. Agradecemos al gobernador Maximiliano Pullaro, y a todo su equipo por este esfuerzo tan importante para que también en el norte santafesino tengamos tecnología y recursos que permitan fortalecer la atención sanitaria”.
Luego, el senador Marcón resaltó la inversión para el General Obligado, especialmente por las distancias que deben recorrer los pacientes para acceder a centros de mayor complejidad.
Además, valoró el compromiso de los intendentes y presidentes comunales en el acompañamiento y la orientación de quienes necesitan atención sanitaria, y manifestó su expectativa de que las nuevas unidades estén al servicio de toda la comunidad y reciban el mantenimiento necesario para conservarse en buenas condiciones.
A su turno, la titular de la cartera sanitaria explicó el alcance de la inversión: “Cada una de estas ambulancias tiene un costo promedio de 130 millones de pesos. En esta nueva partida incorporamos 103 unidades para toda la provincia. Gracias a los resultados de la licitación pública, pudimos ampliar la compra prevista, que inicialmente contemplaba 88 ambulancias. Esta inversión forma parte de una planificación para recuperar el parque automotor y fortalecer la red de salud pública”.
La incorporación de estas unidades permitirá mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud pública, tanto en situaciones de emergencia como en los traslados sanitarios, valoró. «En los últimos dos años se incorporaron más de 35 móviles cero kilómetro en la región», ponderó.
También participaron de la entrega de móviles sanitarios la presidenta del Concejo Municipal, Natalia Gallotti; el intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega; el presidente Comunal de Villa Guillermina, Roque Chávez, y sus pares de Arroyo Ceibal y Lanteri, Mario González y Williams Sandrigo, respectivamente.
Estuvieron presentes, además, la directora de la Región de Salud Nodo Reconquista, Luciana Ramoa, y el coordinador regional del SIES 107, Mauro Marega.
Para finalizar, se entregaron las llaves de las unidades que se incorporan al servicio y se realizó el tradicional encendido de sirenas.
"Cuello de botella"
Una vez concluida la ceremonia, la ministra Ciancio tomó contacto con medios de prensa, ante los cuales reconoció las dificultades para cubrir especialidades médicos en al región y señaló que la atención psiquiátrica atraviesa un “cuello de botella terrible”.
La funcionaria indicó que que la falta de especialistas en el norte santafesino continúa siendo una de las principales dificultades del sistema de salud. Aunque destacó la incorporación de vehículos y las mejoras en infraestructura, Ciancio identificó la disponibilidad de profesionales como una deuda pendiente. “El gran talón de Aquiles que tenemos en el norte, que lo tenemos en el sur también hoy”, expresó.
“Se quedan todos en Rosario y en Santa Fe”, afirmó, en referencia a la concentración de especialistas en las ciudades más grandes y las dificultades para incorporarlos en otros puntos del territorio.
Seis móviles sanitarios fueron asignados a Avellaneda, Villa Guillermina y Villa Ocampo.
Alternativas
Ciancio explicó que el Ministerio está evaluando alternativas junto con universidades y colegios profesionales para modificar esa distribución. El objetivo, sostuvo, es generar condiciones que permitan que más médicos desarrollen su actividad en localidades del interior.
“Estamos diagramando algunas estrategias con las universidades, con los colegios, para pensar cómo hacemos para que no se sigan concentrando los profesionales en las ciudades más grandes”, señaló.
En ese marco, afirmó que el Gobierno provincial asumió este año el financiamiento del sistema de residencias que, según indicó, dejó de sostener el Gobierno nacional. Vinculó ese esfuerzo con la continuidad de la formación de especialistas y la búsqueda de respuestas para las regiones que tienen dificultades de cobertura.
Psiquiatría, comprometida
La ministra puso especial énfasis en psiquiatría y salud mental, donde reconoció importantes obstáculos para garantizar la atención.
“Estamos en un cuello de botella terrible”, sostuvo. Al referirse a la situación de Reconquista, explicó que se había incorporado un especialista que terminó renunciando pocas semanas atrás. También mencionó dificultades similares en Rufino, para señalar que el problema alcanza a distintas zonas de la provincia.
Sin embargo, remarcó que la respuesta en salud mental requiere, además de profesionales, un abordaje comunitario, capacitación y redes de acompañamiento que sostengan a las personas después de una intervención de urgencia.
En ese sentido, destacó el trabajo del Hospital de Reconquista en la atención de personas con padecimientos de salud mental, aunque reconoció la necesidad de mejorar la disponibilidad del servicio de psiquiatría.
En los últimos días, cuatro suicidios conmocionaron al área metropolitana Reconquista – Avellaneda. El último sucedió el martes a las 13:55 en barrio Loteo Belén de la ciudad cabecera de General Obligado, la víctima fue una adolescente de 16 años.
Más demanda
La escasez de especialistas se presenta, además, en un contexto de mayor presión sobre el sistema público. Según Ciancio, están recibiendo un 40 % más de personas que dejaron de contar con cobertura de obras sociales o prepagas.
La funcionaria valoró la reorganización de la guardia del Hospital de Reconquista y el trabajo de su equipo, pero advirtió que todavía debe fortalecerse el circuito de atención primaria para evitar que consultas que podrían resolverse en otros espacios terminen concentradas en la emergencia.
“En la atención primaria debería resolverse el 80 % de las consultas y no ir a la guardia”, planteó.