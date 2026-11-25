Actividad física y bienestar

Siete ejercicios de fuerza recomendados por expertos que facilitan las tareas cotidianas

El entrenamiento muscular funcional permite mejorar la postura, el equilibrio y la resistencia para acciones habituales como subir escaleras, cargar bolsas o levantar objetos del suelo. Las recomendaciones de la OMS y especialistas sobre cómo adaptarlos de manera segura.