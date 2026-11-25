El entrenamiento de fuerza no solo apunta al rendimiento deportivo o estético, sino que tiene una transferencia directa hacia las actividades de la vida diaria, desde subir escaleras hasta levantar una valija o trasladar bolsas.
Siete ejercicios de fuerza recomendados por expertos que facilitan las tareas cotidianas
El entrenamiento muscular funcional permite mejorar la postura, el equilibrio y la resistencia para acciones habituales como subir escaleras, cargar bolsas o levantar objetos del suelo. Las recomendaciones de la OMS y especialistas sobre cómo adaptarlos de manera segura.
En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos realicen ejercicios de fortalecimiento muscular de intensidad moderada o mayor que involucren los principales grupos musculares al menos dos veces por semana.
El entrenador Andy Carr, citado por la revista Women’s Health, seleccionó siete movimientos funcionales que replican gestos cotidianos y fortalecen piernas, tronco, espalda, agarre y empuje.
No obstante, desde la Fundación Internacional de Osteoporosis advierten que quienes presenten pérdida de densidad ósea, fracturas previas o movilidad reducida deben consultar previamente a un profesional de la salud o de la educación física para adaptar las cargas y evitar lesiones.
Los siete movimientos clave para ganar fuerza y estabilidad
El primer ejercicio destacado son las sentadillas, un movimiento compuesto que activa muslos, glúteos y zona media, fundamental para acciones tan frecuentes como sentarse, ponerse de pie o agacharse.
En segundo lugar aparecen las subidas a un escalón, que concentran el esfuerzo en las piernas y desafían el equilibrio al cambiar el punto de apoyo, contribuyendo a prevenir caídas y mejorar la marcha en pendientes o escaleras.
Para mejorar la capacidad de carga y la postura en movimiento, el especialista sugiere la caminata del granjero, que consiste en desplazarse sosteniendo un peso en cada mano, fortaleciendo el agarre, los hombros y el abdomen como ocurre al llevar bolsas de compras.
A ello se suma el peso muerto, diseñado para trabajar glúteos, isquiotibiales y espalda al levantar objetos pesados desde el suelo de manera controlada, siempre cuidando la alineación de la columna.
Tracción, empuje y rotación para el tren superior
La rutina se completa con tres ejercicios enfocados en la mitad superior del cuerpo. El remo fortalece la espalda alta y los brazos mediante un patrón de tracción útil para abrir puertas pesadas o arrastrar objetos, además de contrarrestar la mala postura provocada por pasar muchas horas sentado.
Por su parte, las flexiones inclinadas ejercitan pecho, hombros, tríceps y tronco en movimientos de empuje, con la ventaja de poder regular la dificultad según la altura del apoyo utilizado.
Finalmente, los giros con carga —conocidos como woodchops— entrenan la rotación controlada del tronco para alcanzar o acomodar objetos hacia los costados sin sobrecargar la zona lumbar, completando un esquema ideal para practicar entre dos y tres veces por semana con progresión gradual.