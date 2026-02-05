Una obra que recupera el espacio público: quedó inaugurada la ciclovía sur de Laguna Paiva
El gobernador encabezó la habilitación de la nueva ciclovía sur, una obra financiada por la Provincia que abarca 1,4 kilómetros y apunta a mejorar la movilidad, recuperar el espacio público y elevar la calidad de vida en la ciudad.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dejó formalmente inaugurada la nueva ciclovía sur en la ciudad de Laguna Paiva, una obra financiada por la Provincia con una inversión superior a los 200 millones de pesos y largamente reclamada por la comunidad local.
Durante el acto, el mandatario remarcó el sentido estratégico de este tipo de intervenciones urbanas. “Para nosotros, la obra pública es desarrollo, igualdad y generación de empleo. Continuamos invirtiendo en cada punto de la provincia de Santa Fe para mejorar la calidad de vida de los santafesinos”, sostuvo.
Acompañado por el intendente Elvio Cotterli; el senador por el departamento La Capital, Julio Garibaldi; el diputado provincial José Corral; la presidenta del Concejo Municipal de Laguna Paiva, Yanina Catinot y su par de la ciudad de Santa Fe, Sergio Basile.
Y la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, Pullaro subrayó el trabajo conjunto entre Provincia y municipios.
“Es un honor estar aquí. Lo que se ve en Laguna Paiva es desarrollo, progreso y una comunidad que trabaja unida por el bien común. Ese es el camino que queremos consolidar en toda la provincia”, afirmó.
Obras para vivir mejor
El gobernador recordó que, al inicio de su gestión, la prioridad fue ordenar las cuentas públicas para luego impulsar un plan de obras pequeñas y medianas en todo el territorio provincial. “Entendimos que debíamos trabajar codo a codo con municipios y comunas y llevar soluciones concretas que impacten en la vida cotidiana de la gente”, señaló.
Al cerrar su discurso, apeló a la unidad política y social: “Si trabajamos hombro con hombro, la Provincia Invencible de Santa Fe puede transformarse en una provincia imparable”.
El intendente Cotterli destacó que la obra fue posible gracias al financiamiento provincial. “Aquí hay una inversión superior a los 200 millones de pesos que transforma un sector de la ciudad y devuelve un espacio a los vecinos”, afirmó, y valoró la recuperación de áreas antes relegadas.
Por su parte, el senador Garibaldi consideró que la ciclovía marcará “un antes y un después” en el sector sur de Laguna Paiva. “Será un lugar de encuentro y disfrute, y un impulso para seguir proyectando el crecimiento de la ciudad de manera colectiva”, sostuvo.
En representación de los vecinos, Carmen Litterio emocionó a los presentes al recordar el estado previo del lugar: “Durante años hubo espacios olvidados. Hoy vemos una ciclovía que invita a caminar, andar en bicicleta y reunirse en familia. Esta obra no es solo infraestructura: es inclusión, seguridad y calidad de vida”.
La obra
La ciclovía sur fue financiada a través del Programa de Obras Urbanas (POU) del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe y ejecutada por la Municipalidad de Laguna Paiva.
Con una inversión provincial superior a los 207 millones de pesos, la intervención abarcó 1,4 kilómetros entre el acceso sur de la localidad y el paso a nivel central del ferrocarril.
Los trabajos incluyeron hormigonado, nueva iluminación, mobiliario urbano, equipamiento deportivo y mejoras integrales del entorno, consolidando un corredor seguro, accesible y de uso cotidiano para vecinas y vecinos.