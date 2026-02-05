Con la presencia del gobernador

Una obra que recupera el espacio público: quedó inaugurada la ciclovía sur de Laguna Paiva

El gobernador encabezó la habilitación de la nueva ciclovía sur, una obra financiada por la Provincia que abarca 1,4 kilómetros y apunta a mejorar la movilidad, recuperar el espacio público y elevar la calidad de vida en la ciudad.