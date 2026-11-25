Contenido realizado por Prevención Salud
Prevención Salud concretó 70 donaciones de sangre en Sunchales y promueve una cultura de donación voluntaria
La iniciativa busca concientizar sobre la importancia de donar de manera habitual para garantizar la disponibilidad de sangre en el sistema de salud durante todo el año.
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En el marco de su programa preventivo “Sumá chances de vida”, Prevención Salud, la prepaga de SANCOR SEGUROS, llevó adelante dos nuevas jornadas de donación voluntaria de sangre en Sunchales, con el objetivo de promover una práctica solidaria que resulta fundamental para la atención de miles de pacientes.
Los encuentros realizados los días 17 y 24 de noviembre en el edificio corporativo registraron cerca de 90 inscriptos, de los cuales 70 pudieron concretar el proceso de donación. Además, 17 personas se inscribieron en el registro de potenciales donantes de médula ósea, ampliando las posibilidades de encontrar donantes compatibles para pacientes que necesitan un trasplante.
La participación de la comunidad de Sunchales refleja la importancia del compromiso colectivo en el cuidado de la salud y se suma a las distintas acciones que Prevención Salud impulsa en el país para acercar oportunidades de donación y fomentar este hábito solidario.
Donar sangre: un compromiso que fortalece el sistema de salud
La sangre es un recurso esencial para el funcionamiento del sistema sanitario. Su disponibilidad permite realizar intervenciones quirúrgicas, trasplantes, tratamientos oncológicos y atender emergencias, entre otras situaciones que requieren transfusiones. Sin embargo, al no poder fabricarse artificialmente, su obtención depende de las personas que deciden donar.
Cada donación de sangre puede ayudar a salvar hasta tres vidas, ya que de una misma unidad pueden obtenerse distintos componentes, como glóbulos rojos, plaquetas y plasma, destinados a pacientes con diferentes necesidades clínicas.
Promover la donación voluntaria y habitual resulta fundamental para mantener reservas suficientes en los bancos de sangre. Contar con un flujo constante de donantes permite que hospitales y centros de salud puedan responder de manera oportuna tanto a las urgencias como a los tratamientos programados, sin depender exclusivamente de las donaciones por reposición ante una necesidad puntual.
Donar sangre es un acto sencillo, seguro y solidario. Si bien el proceso completo lleva aproximadamente entre 45 minutos y una hora, la extracción solo dura unos 10 minutos. Una pequeña inversión de tiempo puede representar una oportunidad de vida para quienes necesitan una transfusión.
A través de su programa preventivo “Sumá chances de vida”, Prevención Salud busca inspirar a más personas a incorporar la donación voluntaria de sangre como un hábito solidario. Cada nuevo donante representa una oportunidad para fortalecer el sistema de salud y brindar esperanza a quienes más lo necesitan.
Encontrá el resumen de la jornada en Instagram de Prevención Salud.
Sobre Prevención Salud
Prevención Salud es la empresa de medicina prepaga de SANCOR SEGUROS. Con más de una década de trayectoria y presencia en todo el país, se destaca por su espíritu innovador, su vocación de servicio y su compromiso con la salud integral de sus afiliados, apoyándose en una amplia red de prestadores y tecnología de última generación.
Acerca de Grupo Sancor Seguros
Nacida en el interior de Argentina y signada por valores cooperativos, SANCOR SEGUROS dio origen al Grupo Sancor Seguros, N° 1 del mercado asegurador argentino con más del 12% de participación que brinda protección a más de 9 millones de asegurados.
Actualmente sigue expandiéndose tanto en Argentina, donde cuenta con oficinas propias en todo el territorio, como en América Latina, con presencia directa en Uruguay, Paraguay y Brasil.
Se ha expandido en el rubro asegurador con la creación de Prevención ART (líder del mercado de Riesgos del Trabajo) y de Prevención Retiro (seguros de retiro), como así también hacia la industria de la medicina prepaga, con Prevención Salud, el negocio bancario, con Banco del Sol y el inmobiliario, con Sancor Seguros Real Estate.
A través de su Fundación Grupo Sancor Seguros, busca generar aportes a la sociedad especialmente sobre cooperativismo y seguridad vial.
Y en los últimos años ha desarrollado firmas que crean valor económico y social: CITES, un fondo de venture capital en deeptech y la primera incubadora tecnológica de management privado de América Latina; Sancor Seguros Impulsa, incubadora que busca estimular la generación de proyectos productivos con visión de triple impacto; y Sancor Seguros Ventures, fondo de venture capital corporativo que invierte en startups en los sectores de insurtech, fintech y healthtech; entre otras.