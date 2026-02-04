#HOY:

Rafaela recupera el ex predio del Ferrocarril Belgrano con obras de movilidad y espacio público

Provincia y Municipio avanzan en la recuperación del ex Ferrocarril Belgrano de Rafaela, con una inversión superior a los 779 millones de pesos destinada a ciclovías, espacios recreativos y movilidad sostenible.

Rafaela avanzan con obras para recuperar el ex predio del Ferrocarril Belgrano
El gobierno de la Provincia de Santa Fe y la municipalidad de Rafaela, a través del Programa de Obras Urbanas (POU), llevan a cabo obras para recuperar el ex predio del Ferrocarril Belgrano en la capital del departamento Castellanos.

Con una inversión provincial de $779.016.149,16, se construyen 1.300 metros de ciclovía y 175 metros de ciclocarriles para uso público.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, destacó: “Junto a la Municipalidad, estamos desarrollando un proyecto de obras con el objetivo de recuperar un predio histórico, mejorar la movilidad urbana y generar espacios públicos recreativos”.

POU

En ese sentido, subrayó que “el Programa de Obras Urbanas es una herramienta fundamental para acompañar a los municipios en proyectos que transforman el territorio y recuperan espacios que durante años estuvieron abandonados. Antes no ocurrían estas posibilidades porque no había apoyo del Estado provincial para concretarlos”.

Rafaela avanzan con obras para recuperar el ex predio del Ferrocarril Belgrano

“En Rafaela estamos financiando una obra muy importante, que integra la ciudad de sur a norte, suma infraestructura para una movilidad más segura y resignifica un predio histórico. La obra contempla la ejecución de ciclovía y ciclocarriles, que se integrarán a la red existente".

"El proyecto incluye, además, una plaza de calistenia, trabajos de parquizado, iluminación LED, equipamiento urbano y la creación de un sector moderno destinado al desarrollo de eventos y actividades recreativas”, detalló Enrico.

Recuperación del predio

Por su parte, el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, remarcó la articulación institucional y expresó su agradecimiento al gobernador Maximiliano Pullaro y a todo el equipo del ministro Enrico, porque sin su acompañamiento y sin este trabajo conjunto esta obra no hubiera sido posible.

"Estamos recuperando un sector de la ciudad que estaba prácticamente abandonado y transformándolo en un espacio moderno, integrado y pensado para el disfrute de los vecinos. Esta ciclovía va a permitir unir el sur con el norte de Rafaela y consolidar una red que mejora la movilidad y la calidad de vida”.

Desde el Ministerio de Obras Públicas destacaron que esta intervención permitirá recuperar integralmente el predio del ex Ferrocarril Belgrano, fortaleciendo el uso del espacio público, promoviendo la movilidad sostenible y consolidando un modelo de desarrollo urbano basado en la integración territorial y el trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado.

