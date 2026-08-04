La Municipalidad de Rafaela incorporó tecnología láser al plan destinado a mitigar la presencia masiva de aves en el microcentro, una problemática que genera inconvenientes sanitarios, ambientales y comerciales en distintos sectores de la ciudad.
Así funciona el sistema “antipájaros” de Rafaela: “Para ahuyentarlos sin lesionar ni estresar"
El municipio rafaelino comenzó a implementar equipos automáticos de luz láser para reducir la concentración de aves en sectores críticos del centro. El sistema funcionará principalmente entre las 18 y las 20, cuando las bandadas regresan a sus lugares de descanso, y se complementará con redes, limpieza y la creación de corredores biológicos.
El subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente, Juan Pablo Aversa, explicó a El Litoral que el sistema fue evaluado durante una prueba realizada el año pasado y, tras comprobar sus resultados, se decidió avanzar con dos equipos.
Cómo funciona el sistema
Los dispositivos emiten un haz de luz verde intenso que se desplaza sobre las copas de los árboles y genera en las aves una sensación de amenaza, provocando que abandonen el lugar sin causarles daños.
“Lo que hace el láser es que el ave se sienta invadida o amenazada y no elija esa zona para posarse. Es una medida de ahuyentamiento, no lesiva y no estresante”, explicó Aversa.
Los equipos cuentan con un alcance máximo estimado de 2.500 metros, aunque la cobertura efectiva depende de los edificios, árboles y demás obstáculos que puedan interrumpir el recorrido de la luz.
El sistema permite diseñar recorridos específicos sobre determinados árboles y sectores. Una vez grabado el patrón, el equipo lo repite automáticamente.
“No hace falta que una persona esté manejándolo permanentemente. Se programa el recorrido, se guarda y después funciona de manera automática, realizando el barrido sobre las copas seleccionadas”, detalló.
Funcionará durante la llegada de las bandadas
La franja prevista de funcionamiento será principalmente entre las 18 y las 20, coincidiendo con el momento en que las aves comienzan a regresar al área urbana después de buscar alimento durante el día.
“Las primeras bandadas suelen llegar entre las 18 y las 18:30. La intención es encender los equipos antes de que se instalen, para que no elijan esos árboles como lugares de descanso y busquen otras zonas”, señaló.
La mayor concentración se registra en sectores de avenida Hipólito Yrigoyen, bulevar Lehmann, bulevar Santa Fe y los alrededores de la Plaza 25 de Mayo.
Desde la terraza municipal, el láser podrá alcanzar parte de calle San Martín, el entorno de la plaza, algunos árboles de bulevar Santa Fe y una amplia porción de avenida Yrigoyen.
El segundo dispositivo estará destinado a reforzar la cobertura en el sector de avenida Yrigoyen, frente a las dependencias municipales de Control y Protección Vial y Comunitaria.
Los equipos cuentan con conectividad y un sistema de telemetría, que permite realizar configuraciones y ajustes técnicos. La empresa proveedora, radicada en Mendoza, participa en la programación inicial, mientras que el personal municipal define los recorridos y árboles que serán alcanzados por los barridos.
“Estamos terminando de ajustar algunos detalles y resolviendo cuestiones de conectividad. También estamos evaluando cuál es la mejor ubicación y el mejor rendimiento posible”, comentó Aversa.
La tecnología ya fue utilizada en establecimientos industriales y zonas agrícolas, especialmente para evitar la presencia de aves en cultivos e instalaciones productivas.
“Lo que cambia es el lugar donde se aplica, pero la técnica es la misma: generar el ahuyentamiento de las bandadas sin dañarlas”, agregó.
Riesgos sanitarios y problemas para los comercios
El plan municipal no responde únicamente a las molestias provocadas por la suciedad sobre vehículos, veredas o mobiliario urbano. Aversa advirtió que las grandes concentraciones pueden representar un riesgo debido a los excrementos, las plumas y los agentes que podrían generar enfermedades respiratorias.
“Cuando hablamos de cientos de aves en un entorno urbano no es solo una cuestión de que ensucien un automóvil. Estamos hablando también de salud pública y de condiciones sanitarias que debemos atender”, afirmó.
La situación afecta especialmente a comercios gastronómicos, locales de ropa, establecimientos de salud y sectores donde permanecen estacionadas ambulancias.
“Hay lugares que necesitan mantener condiciones estrictas de limpieza. Los comerciantes también planteaban que no podían abrir sus puertas o atender normalmente por el olor y la suciedad permanente”, sostuvo.
Aunque el municipio realiza tareas sistemáticas de limpieza, Aversa reconoció que esa intervención no alcanza cuando las bandadas regresan cada noche a los mismos árboles.
Las redes dieron resultados en puntos críticos
La tecnología láser se suma a la colocación de redes sobre algunas copas de árboles, una medida que ya fue probada en sectores específicos.
Antes de extender su utilización, el municipio instaló una primera red para comprobar si generaba inconvenientes sobre el arbolado público.
“Se hizo una prueba para determinar si la red afectaba al árbol y comprobamos que no era así. Después se colocaron en algunos puntos puntuales y los frentistas nos dijeron que la medida había funcionado”, explicó.
Aversa aclaró que no se busca cubrir con redes todos los árboles de la ciudad, sino utilizarlas únicamente en lugares donde existe una concentración crítica.
“Son medidas de corto plazo para llevar respuestas concretas. Hubo sectores donde las retiramos y los propios vecinos nos pidieron que las volviéramos a colocar”, afirmó.
Generar nuevos refugios fuera del centro
El municipio también analiza experiencias desarrolladas en otros países para lograr que los corredores biológicos y bosques urbanos sean utilizados como sitios de descanso. Entre las alternativas aparece la instalación de iluminación led u otras fuentes de calor en sectores forestados, para generar condiciones similares a las que las aves encuentran actualmente en el microcentro.
“Si logramos ahuyentarlas, después tenemos que conseguir que encuentren otro lugar donde refugiarse. De nada sirve desplazarlas si no reconstruimos un ambiente adecuado”, planteó.
La propuesta apunta a competir con la isla de calor urbana y ofrecer espacios alternativos dentro de las zonas boscosas y corredores ecológicos.
“Este es un debate que debe darse con una mirada constructiva. Las medidas inmediatas son necesarias, pero el objetivo de fondo es repensar la relación entre la ciudad, el periurbano y la biodiversidad”, concluyó Aversa.