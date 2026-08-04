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Así funciona el sistema “antipájaros” de Rafaela: “Para ahuyentarlos sin lesionar ni estresar"

El municipio rafaelino comenzó a implementar equipos automáticos de luz láser para reducir la concentración de aves en sectores críticos del centro. El sistema funcionará principalmente entre las 18 y las 20, cuando las bandadas regresan a sus lugares de descanso, y se complementará con redes, limpieza y la creación de corredores biológicos.