Luego de la audiencia pública realizada para definir la traza de la futura Ruta Provincial 96, el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, brindó detalles sobre los planteos recibidos y ratificó que la obra avanzará con eje en el interés general.
Ruta 96: Vialidad Provincial reafirma el compromiso con las obras clave para el sur de Santa Fe
Tras las gestiones por la mejora de la red vial, Pablo Seghezzo analizó los desafíos actuales y la necesidad de priorizar proyectos que garanticen el bienestar de todas las localidades afectadas por el corredor.
Durante el encuentro, se discutieron principalmente los tramos que van desde Chovet hasta Venado Tuerto, donde surgieron objeciones de algunos productores rurales por la posible afectación de sus propiedades. Sin embargo, el funcionario destacó que la participación fue amplia y que predominó el respaldo al proyecto.
“Fue una audiencia donde muchas instituciones y vecinos apoyaron la obra, y también hubo quienes plantearon alternativas”, explicó Seghezzo, quien valoró el espacio de diálogo como parte del proceso.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo vinculado al paso de la ruta por campos productivos. Según detalló el funcionario, algunos propietarios propusieron recorridos alternativos para evitar expropiaciones.
“Generalmente el planteo tiene que ver con la afectación de propiedades. Hay quienes prefieren que la ruta no pase por su campo”, señaló. No obstante, remarcó que esos cambios podrían alejar la traza de su objetivo principal: integrar localidades.
En ese sentido, sostuvo que el diseño busca vincular pueblos y fomentar el desarrollo regional, en lugar de replicar el esquema de la Ruta Nacional 33.
“La idea nunca fue ir en paralelo a la 33, sino generar una conexión entre localidades como Chovet, Elortondo y Carmen”, afirmó.
Una alternativa vial
Seghezzo explicó que la nueva ruta responde a una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de generar una alternativa más a la saturada ruta 33, sumándose a corredores como la ruta 90.
Además, indicó que el proyecto integral contempla la conexión desde Sancti Spíritu hasta Miguel Torres, incluyendo la circunvalación de Venado Tuerto.
El bien común
Consultado sobre los cuestionamientos, el titular de Vialidad fue claro al marcar la postura oficial: “Cuando uno está en la función pública tiene que velar por el bien común, lo mejor para la mayor cantidad de gente posible”, expresó. Y agregó: “Siempre va a haber personas que no estén de acuerdo, pero la ruta por algún lado tiene que pasar”.
Próximos pasos
El funcionario confirmó que ahora se abre un plazo de 30 días para responder formalmente a todos los planteos surgidos en la audiencia. Luego, continuarán las instancias administrativas previas a la ejecución.
“Todavía tenemos que adjudicar, firmar el contrato y avanzar con estudios ambientales. Hay varias etapas antes del inicio de obra”, explicó.
A pesar de las discusiones, desde Vialidad remarcaron que la iniciativa continúa firme y forma parte de una estrategia más amplia de mejora de la conectividad en el sur santafesino.