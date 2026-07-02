Preocupación

Casi un siniestro por día en la Ruta 33 entre Pérez y General Villegas

La ONG Construir Hacer presentó un nuevo informe sobre la siniestralidad vial en el tramo que une Pérez con General Villegas. En el primer semestre de 2026 ya se registraron 77 hechos, tres fallecidos, 30 lesionados y 99 vehículos involucrados.