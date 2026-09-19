Repavimentaron casi 130 kilómetros

Ruta 90: finalizaron obras de repavimentación y mejoras entre Constitución y General López

Las intervenciones abarcaron distintos sectores de la Ruta Provincial Nº 90, entre los departamentos Constitución y General López. Los trabajos incluyeron repavimentación, reparación de calzada, ensanches, iluminación, dársenas y mejoras en accesos e intersecciones. Durante la recorrida también se entregaron 31 viviendas y escrituras en Chañar Ladeado, Sancti Spíritu y Christophersen.