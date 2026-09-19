Las intervenciones abarcaron distintos sectores de la Ruta Provincial Nº 90, entre los departamentos Constitución y General López. Los trabajos incluyeron repavimentación, reparación de calzada, ensanches, iluminación, dársenas y mejoras en accesos e intersecciones. Durante la recorrida también se entregaron 31 viviendas y escrituras en Chañar Ladeado, Sancti Spíritu y Christophersen.
Ruta 90: finalizaron obras de repavimentación y mejoras entre Constitución y General López
Las intervenciones abarcaron distintos sectores de la Ruta Provincial Nº 90, entre los departamentos Constitución y General López. Los trabajos incluyeron repavimentación, reparación de calzada, ensanches, iluminación, dársenas y mejoras en accesos e intersecciones. Durante la recorrida también se entregaron 31 viviendas y escrituras en Chañar Ladeado, Sancti Spíritu y Christophersen.
Las obras ejecutadas sobre la Ruta Provincial Nº 90 forman parte de un programa de recuperación del corredor vial que conecta Villa Constitución con el sector de la Ruta Nacional Nº 8, atravesando distintas localidades de los departamentos Constitución y General López.
La intervención alcanzó casi 130 kilómetros de la traza e incluyó la repavimentación de los sectores que presentaban mayor deterioro, reparaciones de calzada y distintos trabajos complementarios destinados a mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.
Uno de los puntos intervenidos se encuentra en Elortondo, donde se construyó una dársena de aproximadamente 600 metros para ordenar los giros y los ingresos a la localidad.
En ese sector también se realizó un ensanche de calzada, se ejecutaron nuevas capas estructurales de pavimento y se construyó un cantero central con cordones montables. La obra permite generar un espacio de espera para los vehículos que deben realizar giros hacia la izquierda.
Además, se incorporó un nuevo sistema de iluminación con nuevas luminarias, con el objetivo de mejorar la visibilidad durante la circulación y reforzar las condiciones de seguridad en el acceso.
Accesos, intersecciones y obras complementarias
El programa de intervención sobre el corredor incluyó trabajos en distintos puntos de la Ruta 90 y en caminos vinculados a su recorrido.
Entre las obras realizadas se encuentran la repavimentación de los accesos a Rueda, Melincué y Sargento Cabral, además de la pavimentación de calles en Godoy, Cañada Rica y Elortondo.
También se ejecutaron mejoras en enlaces y accesos, junto con la incorporación de dársenas destinadas al tránsito pesado en Godoy y Sargento Cabral.
En otros sectores se realizaron trabajos de estabilizado granular entre Wheelwright y Juncal, sobre la Ruta Provincial Nº 10s; mejoras en el enlace de las rutas 90 y 209s; y obras urbanas y de iluminación en Labordeboy.
La traza intervenida constituye un corredor utilizado tanto por el tránsito local como por el transporte vinculado a la actividad productiva de la región, por lo que las obras apuntan a mejorar la conectividad entre las localidades y las condiciones de circulación.
Viviendas y otras obras en localidades del sur
Durante la recorrida por el sur provincial también se entregaron 31 nuevas unidades habitacionales y escrituras a familias de Chañar Ladeado, Sancti Spíritu y Christophersen.
En Sancti Spíritu, además, se firmó un convenio para ejecutar la segunda etapa de la renovación de la avenida San Martín, con una inversión prevista de $244.338.000.
La jornada incluyó también la firma de convenios para la ejecución de obras hídricas en Murphy, Melincué y Sancti Spíritu.
Por otra parte, se otorgó un aporte no reintegrable de $354.500.000 para la ejecución de obras de ripio en el marco del programa Caminos Productivos.