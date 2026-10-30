Este jueves por la noche se desplegó un importante operativo de emergencia sobre la ruta provincial S26, en el tramo que une Casilda con Carcarañá; luego de que cuatro animales bovinos quedaran sueltos sobre la calzada y provocaran una serie de accidentes de tránsito.
Cuatro bovinos se escaparon de un camión y provocaron accidentes en la Ruta S26
El hecho ocurrió en el sector conocido como el “Curvón Grande”, entre las localidades de Casilda y Carcarañá. Los animales se habrían escapado de un transporte de hacienda. A raíz de eso, tres vehículos fueron siniestrados. Afortunadamente no hubo personas lesionadas.
La alerta fue emitida alrededor de las 21 por la Central de Emergencias 911 e instituciones de la zona, tras advertir sobre la presencia de ganado bovino en la calzada. Minutos después, se confirmó que varios vehículos se habían accidentado al encontrarse con los vacunos.
Los animales se escaparon del camión
Según los primeros datos aportados a la investigación, un camión Ford Cargo con acoplado, conducido por un hombre oriundo de General Pico - La Pampa, circulaba por el lugar cuando se habría abierto una de las puertas del acoplado, permitiendo que escaparan cuatro animales.
A partir de lo sucedido, tres vehículos colisionaron con los bovinos. Afortunadamente, ninguno de los automovilistas sufrió lesiones, aunque uno de los animales murió a raíz del impacto con uno de ellos.
Importante operativo en la zona
En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Casilda y Carcarañá, personal policial, efectivos de la Dirección General de Seguridad Rural, Sanidad Animal de la Municipalidad y Comando Radioeléctrico.
Debido a la magnitud del operativo y al riesgo que representaban los animales que aún permanecían sueltos, el tránsito estuvo interrumpido durante varias horas. Los efectivos continuaron trabajando para localizar, capturar y poner bajo control a los bovinos.
De todo lo actuado se dio intervención a la Fiscalía correspondiente para labrar las actuaciones legales pertinentes. Dicho episodio volvió a poner de manifiesto el peligro que representa la presencia de animales sueltos sobre rutas de circulación, especialmente en sectores de curvas y durante horarios nocturnos.