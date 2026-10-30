En el sur provincial

Cuatro bovinos se escaparon de un camión y provocaron accidentes en la Ruta S26

El hecho ocurrió en el sector conocido como el “Curvón Grande”, entre las localidades de Casilda y Carcarañá. Los animales se habrían escapado de un transporte de hacienda. A raíz de eso, tres vehículos fueron siniestrados. Afortunadamente no hubo personas lesionadas.