San Agustín ya comenzó a transitar el mes de sus Fiestas Patronales, una celebración que cada año reúne a la comunidad en torno a sus tradiciones y que, con el paso del tiempo, incorporó distintas propuestas culturales, recreativas y sociales.
San Agustín vive sus festejos patronales con una variada agenda de actividades
El presidente comunal, Cristian Osta, destacó a El Litoral el acompañamiento de vecinos e instituciones y anticipó las principales actividades previstas para el 28 y 30 de agosto. La programación ya comenzó con una jornada por el Mes de las Infancias que reunió a numerosas familias en la Plaza San Martín.
El presidente comunal, Cristian Osta, destacó el trabajo que se viene realizando junto a las instituciones locales para conformar una programación destinada no solo a los habitantes de la localidad, sino también a quienes llegan desde distintos puntos de la región.
La agenda comenzó con una jornada por el Mes de las Infancias en la Plaza San Martín, donde numerosas familias participaron de una tarde con juegos, música, peloteros, kermés y distintas actividades para los más chicos.
“Fue una jornada muy amena, muy linda, compartida en familia y en comunidad”, señaló Osta, quien valoró especialmente el acompañamiento de instituciones, jóvenes y vecinos.
La propuesta contó con la participación de los Bomberos Voluntarios, integrantes de la Promo 2026, Romi Ebehrart y Magui Schbap, entre otros colaboradores. También hubo un aporte de Néstor Panzani, de AyS Gourmet, quien donó flancitos para los niños y niñas.
Para la Comuna, esta actividad marcó el comienzo de un mes que tendrá a la participación comunitaria como uno de sus principales ejes.
La tradición religiosa, en el centro de la celebración
Las actividades continuarán durante los próximos días con propuestas en instituciones deportivas y sociales. Entre ellas se encuentra la tradicional cena de ravioles, organizada por la Sociedad Italiana, que tendrá lugar el sábado 22 de agosto.
El momento central llegará el viernes 28, día de San Agustín. Desde las 10 se realizará el acto protocolar y posteriormente la Santa Misa en honor al Santo Patrono, frente al templo de la localidad.
Una vez finalizada la celebración religiosa, vecinos, autoridades e instituciones compartirán el tradicional vermut, una costumbre que forma parte de la celebración patronal y que constituye también un espacio de encuentro para la comunidad.
Durante la tarde está previsto además un encuentro familiar en el Centro de Jubilados, organizado por la parroquia.
La programación tendrá continuidad durante la noche del sábado con el tradicional Festival de Folclore de la escuela de danzas, que este año alcanzará su 18ª edición. Según explicó Osta, participarán delegaciones de distintas localidades de la región y también de otras provincias.
Una plaza que será escenario del gran cierre
El domingo 30 de agosto llegará el cierre de las celebraciones con los tradicionales Festejos Populares en la Plaza San Martín, desde las 11, con entrada libre y gratuita.
La convocatoria refleja la dimensión regional que fue adquiriendo la celebración. De acuerdo con lo anticipado por Osta, ya se registraron alrededor de 150 artesanos y emprendedores, mientras que también se espera la participación de unos 70 autos antiguos.
A la propuesta se sumarán instituciones de la localidad, entre ellas la escuela primaria, la Promo 2026 y el Club Independiente, que tendrán sus respectivos espacios y ofrecerán distintas alternativas gastronómicas.
El escenario reunirá además a artistas y grupos musicales. Está prevista la participación de la Escuela de Canto de la Comuna, Encuentro Hacia Vos, Willy y Los del Chamamé, Mi Cumbia y La Pega Band. El cierre estará a cargo de Los Ban Ban, alrededor de las 18.
La jornada permitirá recorrer la feria de artesanos y emprendedores, disfrutar de la exposición de vehículos antiguos y compartir las distintas propuestas gastronómicas preparadas por las instituciones.
Así, San Agustín se prepara para una nueva edición de sus Fiestas Patronales con una propuesta que mantiene como punto de partida la celebración religiosa, pero que se extiende hacia la cultura, la recreación y el encuentro entre vecinos.
El programa refleja, además, el protagonismo de las instituciones y de distintos sectores de la comunidad en la construcción de una celebración que forma parte de la identidad local y que, cada año, convoca también a visitantes de localidades cercanas.