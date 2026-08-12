A lo largo del mes

San Agustín vive sus festejos patronales con una variada agenda de actividades

El presidente comunal, Cristian Osta, destacó a El Litoral el acompañamiento de vecinos e instituciones y anticipó las principales actividades previstas para el 28 y 30 de agosto. La programación ya comenzó con una jornada por el Mes de las Infancias que reunió a numerosas familias en la Plaza San Martín.