Balance y proyección

Puerta del norte santafesino: las obras concretadas y los desafíos en marcha de San Cristóbal

Tras el cierre del año 2025, desde el municipio de la cabecera departamental se realizó un balance de todas las obras públicas que se llevaron a cabo, de los programas locales que se implementaron y de las distintas áreas en donde se hizo hincapié, como educación, cultura y deportes.