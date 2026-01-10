Puerta del norte santafesino: las obras concretadas y los desafíos en marcha de San Cristóbal

Al culminar un nuevo año se hacen los balances de lo que se logró, de lo que se cumplió y de lo que aún queda en carpeta para continuar trabajando.
Tras el cierre del año 2025, desde el municipio de la cabecera departamental se realizó un balance de todas las obras públicas que se llevaron a cabo, de los programas locales que se implementaron y de las distintas áreas en donde se hizo hincapié, como educación, cultura y deportes.
Al culminar un nuevo año se hacen los balances de lo que se logró, de lo que se cumplió y de lo que aún queda en carpeta para continuar trabajando.
Sobre esto El Litoral y Mirador Provincial dialogaron con el intendente de la ciudad de San Cristóbal, Marcelo Andreychuk, en un 2025 que estuvo atravesado por vaivenes económicos, elecciones y decisiones políticas importantes.
El mandatario aseguró que el 2025 fue duro pero positivo, con varios objetivos cumplidos, en la gestión que lleva adelante desde hace dos años y todavía quedan dos años más.
“Sabemos que falta mucho. El primer año fue complejo económicamente pero hoy estamos bien, no nos sobra nada, pero con una gestión buena, transparente, ordenada, utilizando muy bien los recursos de los sancristobalenses para que ese dinero vuelva en obras, servicios y prestaciones”, aseguró.
“Nosotros planificamos una ciudad en base a un país y hoy estamos en otra situación. Esto nos pasa y les pasó a todos, pero nosotros dentro de las posibilidades con lo que tenemos somos un municipio 100% autogestión, entonces tenemos que ser muy cautos con los gastos y el ordenamiento”, agregó Andreychuk.
Las oficinas municipales fueron intervenidas y renovadas para que el personal se sienta cómodo al momento de realizar sus tareas y, a su vez, brinde un mejor servicio a los vecinos. La idea es que este año se lleve adelante una puesta en valor de las dependencias que faltan y, especialmente del área central, ubicada sobre Avenida Trabajadores Ferroviarios.
“Hemos puesto en valor oficinas que estaban destruidas, les brindamos a los empleados municipales posibilidades de trabajar cómodos y que eso permita rendir más como una oficina presentable con aire acondicionado, que puedan atender bien a la gente. También invertimos en capacitación para que los empleados municipales estén a la altura de las circunstancias”, dijo el mandatario sancristobalense.
Cada área de la municipalidad de San Cristóbal tiene a una persona a cargo junto a sus colaboradores y el intendente siempre resaltó la tarea de cada una de las personas de su equipo de trabajo.
En materia educativa, lo que se resalta es la sede local de una universidad que funciona en las instalaciones de la Casa de Cultura. Actualmente allí se puede hacer inscripciones a distintas carreras universitarias, se brinda asesoramiento y hasta les permiten a los estudiantes rendir las materias sin necesidad de tener que trasladarse a las grandes ciudades.
En dicha área, el intendente indicó que "en cultura se trabajó muy bien, se trajeron obras de teatro de primer nivel nacional y se van a volver a traer en febrero o marzo. Además, reforzaremos la Casa de Cultura con más aires acondicionados".
Durante el 2025 fueron muchos los cursos que se brindaron en el Liceo Municipal, para todos los gustos y todas las edades. Los más concurridos fueron los de la rama artística como patín y danzas.
El área deportiva también tuvo mucho movimiento con las propuestas de competencias deportivas como los torneos de fútbol infantil, el apoyo a los clubes con donaciones de aportes y elementos.
Durante el verano se están desarrollando distintas actividades en el playón deportivo, se dictan clases en piletas de natación y se trabaja junto al área de inclusión con proyectos en conjunto y por separado también.
"Con la oficina de inclusión les brindamos oportunidades a las personas. Estamos trabajando muy bien con Cilsa, estamos buscando alternativas, creamos el Vivero Inclusivo, generamos un programa de inclusión dentro del Club Rotary para poder trabajar en conjunto con instituciones y poder así brindar muchas oportunidades".
En la Secretaría que lleva adelante Sergio Bustos se han presentado muchos proyectos y se han concretado las obras que se habían puesto como objetivo en estos primeros dos años de gestión. Por supuesto que hay muchas en carpeta para el 2026 y que se irán analizando y gestionando con el correr de los meses.
Entre las obras que se destacan está la renovación total de la terminal de ómnibus, ya que hubo dos tormentas intensas que provocaron roturas en la estructura y el techo. “Quedó una terminal hermosa, renovada, muy cómoda, con baños nuevos, con cartelería nueva, con piso arreglado, con iluminación nueva, techo y cielorraso”.
En los primeros días de este año, el municipio presentó en sociedad la nueva barredora - aspiradora nueva. San Cristóbal tenía una sola en funcionamiento y con esta nueva adquisición, sumando al personal que barre la ciudad, el objetivo es tener una ciudad limpia.
Asimismo, se realizaron arreglos de baches en distintos barrios de la ciudad, el mantenimiento en las calles de ripios y se está pensando en el reasfaltado de algunas calles.
"Se hicieron baches históricos como el del Liceo en Hipólito Yrigoyen y Avenida Trabajadores Ferroviarios que era un reclamo de hace 20 años y que costó mucho dinero. Ahora se abrió el arreglo del bache en calle Caseros al 800, el bache frente al Centro Comercial, arreglamos también el de Cochabamba y Juan B. Justo y Mariano Moreno".
Además, se hicieron todos los desagües nuevos en distintas partes de la ciudad y la limpieza de alcantarillas”, detalló el funcionario.
"Vamos a ir por más -proyectó-, porque tenemos un plan de bacheo y están en carpeta todos los lugares que necesitan atención, como el asfalto frente al nuevo jardín de infantes de la escuela N° 40".
Por último, Andreychuk agregó que tiene muchos anhelos y proyectos para desarrollar en San Cristóbal durante el 2026, además de hacer un mantenimiento constante de todos los servicios con los que cuenta la localidad, "lo que está bien hay que mejorarlo mucho más y lo que está muy bien hay que cuidarlo".