El cortometraje “Lo malo de ser bueno”, producido íntegramente por jóvenes de San José de la Esquina durante la experiencia Cortos 72 Horas, fue seleccionado para competir en la categoría “Ficción” de la Competencia Oficial del 18.º Festival Internacional de Cine y Artes Estudiantiles – Cine Tiza. El certamen se llevará a cabo del 14 al 16 de octubre de 2026 en Oncativo -Córdoba-.
Un cortometraje realizado por jóvenes de San José de la Esquina, competirá en un festival internacional de cine
Se trata de un film local creado por estudiantes de esa localidad del departamento Caseros. Laexposición se llevará a cabo del 14 al 16 de octubre de 2026 en Oncativo -Córdoba-.
Durante los días 15 y 16, una delegación local integrada por alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N.º 226 “Guardia de la Esquina” y de la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 476 “Miguel Castellanos” representará a la localidad en proyecciones, talleres de formación y encuentros con realizadores de todo el país.
“Esta selección nos emociona porque muestra todo lo que nuestros jóvenes pueden hacer cuando encuentran una oportunidad concreta para crear. En apenas 72 horas se organizaron, asumieron responsabilidades, aprendieron nuevos oficios y consiguieron contar una historia propia. Ese aprendizaje y esa confianza permanecen en cada uno de ellos”, expresó Ezequiel Ruani, intendente de San José de la Esquina
Una experiencia con talentos santafesinos
“Lo malo de ser bueno” nació durante la primera edición de Cortos 72 Horas realizada en San José de la Esquina, una propuesta coproducida por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad y el equipo de Cortos 72 Horas.
Durante esas jornadas, los estudiantes atravesaron todas las etapas necesarias para concretar una obra audiovisual: pensar una historia, escribir el guion, distribuir responsabilidades, seleccionar locaciones, actuar, filmar, registrar el sonido, editar y preparar el estreno.