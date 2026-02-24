Departamento San Martín

Sastre vivió un carnaval histórico: más de 20 mil personas en tres noches inolvidables

La 64ª edición del carnaval consolidó a Sastre como Capital Provincial del Carnaval. El corsódromo Corsódromo Toto Strada vibró con jornadas récord de público, espectáculos de primer nivel y el imponente despliegue de la comparsa Comparsa Penambí Berá.