Sastre vivió un carnaval histórico: más de 20 mil personas en tres noches inolvidables

La ciudad de Sastre volvió a demostrar por qué ostenta el título de Capital Provincial del Carnaval desde 1973.
La 64ª edición del carnaval consolidó a Sastre como Capital Provincial del Carnaval. El corsódromo Corsódromo Toto Strada vibró con jornadas récord de público, espectáculos de primer nivel y el imponente despliegue de la comparsa Comparsa Penambí Berá.
Con el cierre de la 64ª edición este pasado sábado, el emblemático corsódromo "Toto Strada" vibró ante una convocatoria que superó todas las expectativas, sumando miles de almas a lo largo de tres jornadas inolvidables.
“Hace tiempo que no teníamos tres noches tan exitosas como este año. Lógicamente que la segunda jornada rompió todos los números. Fue una edición muy positiva”, le dijo a este medio Marcela Marchese, secretaria de Cultura del Municipio local y parte de la organización.
Lo que comenzó el 7 de febrero como una apuesta renovada, terminó consolidándose como un éxito rotundo de organización y convocatoria. Y las cifras hablan por sí solas. Al debut del sábado inaugural se acercaron más 5.000 personas para recibir la edición carioca al ritmo de Los Palmae, La Groupera y El Brujo Ezequiel.
La segunda noche (14 de febrero) fue, sin dudas, la de mayor afluencia rompiendo todos los pronósticos. El público duplicó la apuesta con casi 10.000 asistentes en una jornada marcada por el esperado show del grupo cuartetero del momento Desakta2 y la elección de la nueva reina provincial del carnaval, que consagró a Heidi Spilj como flamante soberana.
A su vez, Camila Vicentin se quedó con la corona de 1º Princesa, mientras que Luisina Bianciotto fue seleccionada como 2° Princesa.
El cierre de este pasado sábado marcó una vez más la despedida multitudinaria del gigante carioca, donde se más de 6.000 personas se dieron cita para la tradicional Quema del Rey Momo, despidiendo el carnaval con los shows de Rodrigo Tapari y Trulalá.
El corazón del festejo volvió a ser la comparsa Penambí Berá. Bajo la temática "Arkadia: leyenda viva de carnaval", más de 400 integrantes en escena (entre pasistas y músicos) desplegaron un espectáculo de alto nivel.
La incorporación de una nueva dirección artística, con la impronta de Gualeguaychú propuesta por su nuevo director, Sebastián Galliano, pero respetando el ADN carioca de Sastre, fue uno de los puntos más elogiados por los asistentes.
“Ahora nos vamos a reunir con la organización para hacer una evaluación. Tenemos que juntarnos con quien estuvo al frente del grupo artístico para ver cómo seguimos”, indicó la secretaria de Cultura.
El brillo de los trajes y el ritmo inconfundible de su banda transformaron Plaza Independencia en un escenario de fantasía.
“Son muchos meses de trabajo. Cuando termina un carnaval ya empezamos a pensar en la siguiente edición. Este 2026 fue algo nuevo porque cambió el director de la comparsa. Fue un desafío, fue contarle cómo trabajábamos acá a pesar de que ya venía trabajando en Gualeguaychú y traía su impronta propia”, explicó Silvana Bono, encargada del área contable del Municipio.
Más allá de las cifras, Sastre ratificó su estatus por la mística que envuelve al evento. El carnaval no es sólo un desfile, es un esfuerzo colectivo que involucra a toda la comunidad.
Desde los buffets, que trabajaron a destajo para abastecer a la marea humana, hasta las familias que llegan desde provincias vecinas, la fiesta demostró ser el motor cultural y turístico más importante del centro oeste santafesino.
Como cada año, ahora se vendrá el momento de empezar a hacer cuentas y afinar el lápiz para brindarle un detalle a la comunidad de lo que dejó la edición 2026.
“Se hará un análisis de la parte contable de la organización para presentar el balance final, que estimamos estará en unos 20 o 30 días. Ahí se le rendirá cuentas a las instituciones que participaron para repartir las ganancias”, adelantó Marchese y agregó: “La idea es que este año las inscripciones para Panmbí Berá sean entre mayo y junio para cerrarlas en julio”.