El fiscal regional de la 5° Circunscripción, Carlos María Vottero, se refirió a una de las aristas más sensibles del informe de gestión presentado en consonancia con los datos expuestos por la fiscal general ante la Legislatura: el crecimiento y la necesidad de visibilizar los suicidios como parte de las muertes violentas.
Una preocupación más entre los fiscales: “Hay que visibilizar la enorme problemática de los suicidios”
El fiscal regional de la 5° circunscripción advirtió que, dentro de las muertes violentas, los suicidios superan ampliamente a los homicidios dolosos y a las muertes por siniestros viales.”
Si bien socialmente los homicidios dolosos suelen generar mayor impacto, Vottero remarcó que las cifras muestran una realidad más amplia y preocupante, que involucra también a las muertes por accidentes de tránsito y a los suicidios.
“Hicimos hincapié en lo que son las muertes violentas. Si bien lo que genera mayor impacto son los homicidios dolosos, es decir, las muertes causadas intencionalmente por un tercero, lo cierto es que estamos atravesando desde hace bastante tiempo una enorme problemática”, expresó en entrevista con Radio Rafaela.
En ese sentido, explicó que la decisión del Ministerio Público de la Acusación es comenzar a poner en agenda estos datos para trabajar de manera interinstitucional y buscar estrategias que permitan bajar los niveles de muertes violentas.
“Hemos tomado la decisión de empezar a visibilizar esta enorme problemática, para empezar a tomar datos a través de informes y explicaciones, y tratar de mejorar trabajando interrelacionadamente con distintas instituciones, organismos y actores del Estado”, señaló.
Suicidios, siniestros viales y homicidios dolosos
Vottero explicó que dentro del concepto de muertes violentas se incluyen los homicidios dolosos, las muertes ocurridas en accidentes de tránsito, comúnmente calificadas como homicidios culposos, y los suicidios.
Según precisó, durante 2025 se registraron en toda la provincia 448 suicidios, 306 muertes en accidentes de tránsito y 210 homicidios dolosos.
“Como ustedes verán, es mucha la diferencia. Los homicidios dolosos, que socialmente son los que generan un impacto mucho mayor, son muchos menos que las muertes en accidentes de tránsito, y ni hablar de los suicidios, que son mucho más que las muertes en accidentes de tránsito”, remarcó.
Para el fiscal, esta comparación permite dimensionar la magnitud del problema y la necesidad de no limitar la discusión pública únicamente a los homicidios intencionales.
Bajo esa línea, el fiscal regional insistió en que las tres categorías deben ser abordadas como muertes violentas y requieren una mirada integral por parte del Estado. “Las tres constituyen muertes violentas”, afirmó.
Además, aclaró que desde el Ministerio Público de la Acusación cada una de estas investigaciones demanda el mismo nivel de trabajo, aunque no siempre tengan la misma visibilidad pública.
“El MPA, en cada una de estas investigaciones, trabaja de la misma manera, y cada investigación a cargo de un fiscal requiere el mismo esfuerzo”, explicó.
Y agregó: “Socialmente parece que lo que requiere un esfuerzo es un homicidio doloso o un femicidio. Lo cierto es que no. Se investiga de igual manera y hay que llevar adelante todas las diligencias investigativas en relación a un suicidio o una muerte en accidente de tránsito”.
Los datos de su región
Vottero remarcó que el trabajo de los fiscales en casos de suicidios o siniestros viales muchas veces no queda expuesto públicamente, aunque implique la misma responsabilidad investigativa.
Dentro del ámbito de la Fiscalía Regional 5, que son los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio de forma completa y con participaciones parciales en los departamentos Las Colonias y San Martín), el fiscal indicó que durante el último año se registraron 43 suicidios, con mayor incidencia en la ciudad de Rafaela, seguida por Sunchales.
Consultado sobre las edades de las personas que toman esta determinación, Vottero señaló que el mayor impacto se observa entre los 20 y los 39 años, aunque aclaró que el informe contiene datos más detallados. “Entre 20 y 39 años, mayormente”, indicó.
“Hay que empezar a visibilizar toda esta temática, esta enorme problemática en aumento”, afirmó.
Un abordaje que debe involucrar a todo el Estado
Vottero consideró que el aumento de casos exige que cada sector del Estado asuma el rol que le corresponde, especialmente en relación con la prevención, el acompañamiento y la salud mental. “Se ha tomado la decisión para que distintos actores del Estado empiecen, cada uno desde su lugar, a abordarla. Porque si esto se sigue no visibilizando, va a seguir aumentando”, advirtió.
En esa línea, remarcó la importancia de trabajar desde los datos, pero también desde una mirada sanitaria y social. “Hay que empezar por los números, los datos, los informes, empezar a dar a conocer todo esto”, señaló.
Finalmente, coincidió en que la problemática está directamente vinculada con la salud mental y que ese debe ser uno de los ejes centrales del abordaje. “Está relacionado totalmente con la salud mental. Está todo vinculado”, concluyó.