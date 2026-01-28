Vialidad Nacional supervisa mejoras claves en la RN 11 a la altura de Timbúes

Las mejoras sobre la Ruta Nacional 11 en Timbúes se desarrollan en el marco de un convenio entre Vialidad Nacional y la comuna local, que tiene a su cargo la ejecución de los trabajos.
Vialidad Nacional informó que continúan los trabajos de reparación, mantenimiento y puesta en valor sobre la Ruta Nacional N° 11, en el tramo que atraviesa la comuna de Timbúes. Las tareas, ejecutadas en coordinación con el gobierno local y supervisadas por el 7° Distrito Santa Fe, buscan mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial, sin generar cortes de circulación, aunque con velocidad reducida.
Desde el 7° Distrito Santa Fe del organismo nacional se realiza un seguimiento permanente de las tareas, sumando además cuadrillas y personal propio para reforzar las intervenciones.
Este esquema de trabajo conjunto permite optimizar recursos y acelerar los plazos de ejecución, garantizando que las reparaciones cumplan con los estándares técnicos establecidos para una vía estratégica del corredor norte-sur del país.
Durante la presente semana, una cuadrilla de Vialidad Nacional ejecuta tareas específicas de mantenimiento en el puente sobre el río Carcarañá.
Los trabajos incluyen el pintado de barandas metálicas, la desobstrucción de desagües y una limpieza general de la estructura, acciones fundamentales para preservar la infraestructura y prolongar su vida útil.
Estas intervenciones apuntan no solo a mejorar el aspecto visual del puente, sino también a reforzar las condiciones de seguridad, especialmente ante eventos climáticos que suelen afectar el normal escurrimiento del agua.
En paralelo, ya finalizó la recuperación de la calzada en el tramo comprendido entre calle Mangoré y el puente, lo que permitió avanzar ahora sobre las banquinas.
En ese sector se realizan tareas de reciclado y agregado del material proveniente del fresado, seguido de su compactación y perfilado para asegurar una correcta contención lateral de la ruta.
Según se informó oficialmente, estas obras no implican reducciones de carril, aunque se mantiene el tránsito habilitado a velocidad reducida en ambos sentidos.
Las acciones en banquinas se completarán con la reinstalación de las barandas metálicas laterales de protección y, como etapa final, con la demarcación horizontal de la Ruta Nacional 11, reforzando así la seguridad para todos los usuarios.