En el sur provincial

Vialidad Nacional supervisa mejoras claves en la RN 11 a la altura de Timbúes

Vialidad Nacional informó que continúan los trabajos de reparación, mantenimiento y puesta en valor sobre la Ruta Nacional N° 11, en el tramo que atraviesa la comuna de Timbúes. Las tareas, ejecutadas en coordinación con el gobierno local y supervisadas por el 7° Distrito Santa Fe, buscan mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial, sin generar cortes de circulación, aunque con velocidad reducida.