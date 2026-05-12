Informe de la UTN

La inflación en Venado Tuerto se desaceleró en abril: se ubicó en el 2,7%

El Centro de Estadísticas de la UTN local informó que el Índice de Precios al Consumidor registró una baja respecto al mes de marzo. En los primeros cuatro meses del año, el incremento acumulado en la ciudad llega al 11,4%.