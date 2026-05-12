El Centro de Estadísticas de la UTN Venado Tuerto presentó su informe correspondiente a abril de 2026, revelando que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) local registró una variación mensual del 2,7%. Este valor representa una desaceleración respecto al 3,1% observado en marzo, cortando la tendencia alcista que se venía registrando desde el inicio del año, con un 2,1% en enero y un 2,7% en febrero.
La inflación en Venado Tuerto se desaceleró en abril: se ubicó en el 2,7%
El Centro de Estadísticas de la UTN local informó que el Índice de Precios al Consumidor registró una baja respecto al mes de marzo. En los primeros cuatro meses del año, el incremento acumulado en la ciudad llega al 11,4%.
A pesar de esta disminución en el ritmo de aumento, desde la UTN señalaron que la dinámica inflacionaria mantuvo intensidad en componentes vinculados a servicios y consumos habituales de los hogares. En términos agregados, la ciudad alcanzó una inflación acumulada del 11,4% en el primer cuatrimestre de 2026, mientras que la variación interanual se situó en el 30,9%.
Aumentos por rubros
El análisis detallado muestra que los sectores que más presionaron sobre el índice general fueron Atención médica y salud y Bienes y servicios, ambos con un incremento del 4,0%. Les siguieron los rubros de Alimentos y bebidas y Vivienda y servicios básicos, que registraron una suba del 3,1% cada uno.
Otros rubros presentaron los siguientes incrementos:
Transporte y comunicaciones: 2,6%.
Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,2%.
Educación: 2,0%.
Indumentaria: 1,7%.
Esparcimiento: 0,1% (el rubro con menor variación).
Contexto nacional
La cifra registrada en Venado Tuerto está en sintonía con las proyecciones nacionales. Consultoras privadas estiman que este jueves 14 el INDEC informará una inflación nacional para abril de entre el 2,4% y el 2,8%, lo que también marcaría la primera desaceleración del IPC nacional en diez meses, tras el 3,4% registrado en marzo.
A nivel país, los analistas atribuyen esta moderación principalmente a un menor ritmo de aumento en alimentos (especialmente la carne) y la estabilidad del dólar oficial. Cabe destacar que, a diferencia del acumulado local del 11,4%, el INDEC registró a nivel nacional una inflación acumulada del 9,4% hasta marzo.