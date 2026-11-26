El 7° Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional lleva adelante tareas de mantenimiento y reparación sobre la Ruta Nacional 178, con intervenciones en la zona de Villa Eloísa y en el sector urbano de Armstrong.
Vialidad Nacional avanza con obras sobre la ruta 178 en Villa Eloísa y Armstrong
Las intervenciones incluyen bacheos preventivos en cercanías de Villa Eloísa y la reparación de una alcantarilla y de barandas metálicas en Armstrong. El tránsito permanece interrumpido en un tramo de la ruta nacional.
En el tramo comprendido entre el acceso a Villa Eloísa y la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9), las cuadrillas realizan bacheos preventivos para mejorar las condiciones de transitabilidad. Los trabajos se ejecutan con personal y equipos propios del organismo, mediante la aplicación de material en frío en distintos puntos de la calzada.
Debido a la presencia de los trabajadores y las maquinarias, se producen reducciones del carril intervenido. Por ese motivo, la circulación se organiza de manera alternada, con paso de una mano por vez y coordinación de banderilleros.
Continúa el corte total en Armstrong
Por otra parte, en el sector de la RN 178 ubicado entre la Autopista Rosario-Córdoba y la Ruta Nacional 1V09, en jurisdicción de Armstrong, se mantiene la interrupción total del tránsito debido a la reparación de una alcantarilla.
Según informó Vialidad Nacional, la nueva estructura atraviesa la etapa final de fraguado, un proceso necesario para que el hormigón alcance la resistencia requerida antes de habilitar nuevamente la circulación.
En paralelo, personal del 7° Distrito trabaja en el reemplazo y la reparación de las barandas metálicas del puente de la RN 178 sobre las vías del ferrocarril, ubicado en las inmediaciones del sector intervenido.
También se llevan adelante otras tareas de adecuación para completar las reparaciones y restablecer el tránsito durante la próxima semana, de acuerdo con la previsión comunicada por el organismo nacional.
Desvíos y recomendaciones para circular
Mientras continúe el cierre, los desvíos se mantienen en los cruces de la RN 178 con la RN 9 y la RN 1V09. Desde esos puntos, los vehículos deben tomar la Ruta Provincial 15, ubicada al oeste de Armstrong.
Vialidad Nacional solicita a los conductores respetar la señalización preventiva, las indicaciones del personal vial y los recorridos alternativos establecidos para evitar inconvenientes durante el desplazamiento.