El arte de no envejecer por dentro

El médico de 99 años que desafía al tiempo y le gana a la soledad con un clic

Alberto Chab deslumbró en Casa España con una lección vital: medita, camina 6.000 pasos diarios, usa ChatGPT y lidera un grupo de nonagenarios que rompe tabúes sobre la vejez, la muerte y el deseo.