La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) suspendió en todo el país la elaboración, comercialización, importación y uso del ingrediente farmacéutico activo rosiglitazona y de todas las especialidades medicinales que lo contengan.
La Anmat prohibió un fármaco y ordenó su retiro inmediato del mercado por riesgos cardíacos
El organismo nacional suspendió la elaboración, comercialización y uso de la rosiglitazona, además de cancelar todos sus registros vigentes. La decisión se tomó tras detectarse un balance desfavorable por eventos adversos cardiovasculares.
La medida fue oficializada este miércoles mediante la Disposición 7557/2026 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, con impacto directo en farmacias, profesionales de la salud y pacientes de Santa Fe y todo el territorio nacional.
La normativa, que lleva la firma del administrador nacional de la Anmat, Luis Eduardo Fontana, también canceló la autorización de comercialización y la inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de todos los certificados que incluyan este principio activo, tanto como monodroga o en asociación con otros ingredientes.
Retiro inmediato
A partir de esta resolución, los laboratorios titulares de especialidades medicinales registradas que contengan rosiglitazona deberán efectuar el retiro inmediato del mercado de sus productos y notificar fehacientemente al Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) el cumplimiento de las diligencias.
Asimismo, el organismo estableció que no se admitirán nuevos trámites de solicitud de inscripción que contengan dicho ingrediente.
De acuerdo con el informe de la Dirección de Gestión de Información Técnica citado en la disposición, hasta la fecha se encontraba vigente y comercializado en el país el producto de nombre comercial Glimide 8 mg (Certificado N° 48.816), de titularidad de la firma Laboratorio Beta S.A., bajo la forma farmacéutica de comprimido recubierto en presentación de blíster por 30 unidades.
Por su parte, el laboratorio titular del producto innovador original ya había discontinuado la comercialización en la Argentina de las especialidades que contenían rosiglitazona como monodroga y en asociación con metformina, cuyos certificados fueron cancelados en noviembre de 2018 mediante la Disposición Anmat 1660/2018 a pedido de la propia firma.
Riesgo cardiovascular
La determinación del organismo sanitario se fundamentó en un informe del Departamento de Farmacovigilancia y Gestión de Riesgo, elaborado a partir de las recomendaciones de la Red de Puntos Focales de Farmacovigilancia de las Américas para reevaluar la permanencia del fármaco en el mercado debido al riesgo de eventos adversos cardiovasculares.
Entre los argumentos técnicos y antecedentes internacionales evaluados en el expediente oficial se destacan los siguientes puntos:
- En la base de datos global VigiBase del Uppsala Monitoring Centre —que reúne más de 40 millones de reportes internacionales— se registraron 93.204 reportes vinculados con la rosiglitazona.
- Alrededor del 70 por ciento de esos reportes correspondieron a trastornos cardíacos, siendo las reacciones adversas más frecuentes el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca congestiva.
- El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) concluyó que, ante el aumento del riesgo de complicaciones cardiovasculares y la falta de medidas adicionales factibles para minimizarlo, la relación beneficio-riesgo de la droga ya no es positiva.
- Agencias regulatorias de países europeos y de Latinoamérica retiraron el fármaco del mercado o suspendieron sus registros sanitarios, mientras que el titular del producto innovador discontinuó su comercialización en Estados Unidos, Canadá y Australia.
La disposición entra en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, y su incumplimiento hará pasible a los infractores de las sanciones previstas en la Ley N° 16.463 y en el Decreto N° 341/92.