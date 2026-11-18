Subir una escalera, caminar unas cuadras, cargar las bolsas del supermercado o jugar con los nietos. Actividades que antes formaban parte de la rutina pueden convertirse, poco a poco, en esfuerzos difíciles para quienes tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Cuando respirar se vuelve difícil: síntomas que no hay que ignorar
La falta de aire y la tos persistente no deben tomarse como signos de la edad. Claves para detectar la patología y sostener una adecuada calidad de vida.
La falta de aire obliga a hacer pausas, limita las salidas y, en algunos casos, lleva a dejar de lado momentos que antes se disfrutaban.
El problema es que muchas personas naturalizan esas dificultades y las atribuyen al envejecimiento o al cansancio. Sin embargo, detrás de una respiración cada vez más dificultosa puede existir una enfermedad que necesita diagnóstico y tratamiento.
En Argentina, se estima que más de dos millones de adultos mayores de 40 años tienen EPOC. El estudio EPOC.AR encontró una prevalencia del 14,5% en las localidades evaluadas y determinó que el 77,4% de las personas que presentaban la enfermedad no tenía diagnóstico previo.
En el marco del Día Mundial de la EPOC, que se conmemora el miércoles 18 de noviembre, el médico neumonólogo Octavio Fernández, en dialogo con El Litoral, adviritió sobre la importancia de reconocer los primeros síntomas y consultar a tiempo. La falta de aire y la tos, explicó, son dos de las manifestaciones iniciales que deben llamar la atención.
Falta de aire y tos: cuándo dejar de atribuir los síntomas a la edad
Uno de los primeros indicios puede aparecer al realizar un esfuerzo habitual. Una persona que siempre subió uno o dos pisos por escalera sin dificultad puede empezar a quedarse sin aire al hacer exactamente la misma actividad.
Para Fernández, ese cambio respecto de la capacidad física previa es una señal importante. “Cuando se produce un cambio, cuando tiene que sonar de alguna manera la alarma”, explicó. La comparación con otras personas de edad similar también puede ayudar a identificar cuándo la dificultad resulta desproporcionada.
La tos persistente, especialmente por la mañana, es otro síntoma que merece atención. Si aparece una molestia que antes no existía, o si la falta de aire aumenta progresivamente, es conveniente consultar.
Aunque el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo, no es el único. El especialista señaló que también pueden desarrollar EPOC personas que nunca fumaron.
Entre las posibles causas mencionó la contaminación ambiental, la exposición a gases irritantes, el humo de leña y determinadas condiciones laborales con presencia de partículas o sustancias nocivas. También advirtió sobre los riesgos asociados al uso de cigarrillos electrónicos.
Por eso, no alcanza con preguntarle a una persona si fuma o fumó: también es necesario conocer su historia de exposición ambiental y laboral.
La espirometría, el diagnóstico que permite actuar a tiempo
La EPOC es una enfermedad crónica y no tiene cura, pero existen tratamientos que permiten controlar los síntomas, mejorar la capacidad para realizar actividades y enlentecer su progresión.
El estudio fundamental para confirmar el diagnóstico es la espirometría. Se trata de una prueba sencilla en la que el paciente toma aire profundamente y luego lo expulsa con fuerza. El procedimiento permite medir la función pulmonar y detectar obstrucciones en el flujo de aire.
Fernández recomendó que las personas fumadoras, incluso cuando no tienen síntomas, consulten sobre la realización de una espirometría. En quienes presentan dificultades respiratorias, el estudio resulta especialmente importante.
Además, los síntomas pueden aparecer antes de que se detecten alteraciones en la prueba, por lo que el seguimiento médico también cumple un papel central.
El tratamiento combina distintas herramientas. Los medicamentos inhalados ayudan a facilitar la respiración y se seleccionan según las características de cada paciente. A esto se suman la rehabilitación pulmonar, la kinesioterapia respiratoria y la actividad física adaptada, que contribuyen a mejorar la tolerancia al esfuerzo y la autonomía.
Sin embargo, Fernández destacó una medida fundamental: dejar de fumar. “El primer tratamiento que debe hacer un paciente que tiene EPOC es el abandono del cigarrillo”, sostuvó
También es importante reconocer las exacerbaciones o crisis. Un aumento de la tos, mayor cantidad de catarro, cambios en su coloración —que puede volverse amarillo o verdoso—, fiebre o un empeoramiento de la falta de aire pueden indicar una descompensación y requieren evaluación médica.
La cantidad de crisis influye en el pronóstico y puede aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Por eso, el objetivo no es solamente tratar los episodios cuando aparecen, sino prevenirlos mediante controles y un abordaje sostenido.
Detectar la EPOC no significa resignarse a vivir con menos actividades. El desafío es evitar que la falta de aire achique la vida: reconocer las señales, consultar y acceder al tratamiento puede ayudar a conservar la independencia y recuperar espacios de la vida cotidiana.