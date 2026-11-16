Los días de lluvia suelen traer una sensación de ambiente pesado, pero el problema no se limita a la incomodidad. Cuando la humedad se mantiene elevada dentro de una casa, puede favorecer la proliferación de hongos, moho y ácaros del polvo, agentes relacionados con distintas afecciones respiratorias.
¿Cómo afecta la humedad al cuerpo? Alergias, asma y otros problemas que pueden agravarse en días de lluvia
La humedad elevada y la falta de ventilación favorecen la aparición de moho y ácaros dentro de las viviendas. La exposición a estos agentes puede intensificar síntomas respiratorios, alergias y cuadros de asma, especialmente en personas sensibles.
Las personas con asma, alergias o enfermedades pulmonares pueden ser más vulnerables a estos factores.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que vivir en edificios con humedad persistente o presencia de moho se asocia con una mayor frecuencia de síntomas respiratorios, alergias y exacerbaciones del asma. Por eso, más que el clima lluvioso en sí mismo, importa cómo se mantiene el ambiente interior.
Moho, ácaros y alergias: qué ocurre en el organismo
La humedad facilita el crecimiento de hongos sobre paredes, techos, muebles, ropa y otros materiales que permanecen mojados. Sus esporas y fragmentos pueden quedar suspendidos en el aire y entrar en contacto con las vías respiratorias.
En personas sensibles, la exposición puede provocar estornudos, congestión nasal, goteo, picazón o lagrimeo de los ojos y molestias en la piel. También puede generar irritación en nariz, garganta y pulmones, incluso en quienes no tienen una alergia diagnosticada.
Otro factor son los ácaros del polvo doméstico. Estos organismos microscópicos encuentran condiciones favorables en ambientes húmedos y pueden desencadenar síntomas alérgicos o respiratorios.
En quienes tienen asma, el contacto con moho puede favorecer una crisis o empeorar síntomas como tos, silbidos al respirar y sensación de falta de aire. Sin embargo, la relación entre la humedad exterior y el asma no es igual en todas las personas ni en todas las regiones.
Una revisión científica publicada en 2024 analizó 21 estudios y encontró una asociación entre mayor humedad y riesgo de asma, aunque los resultados sobre las precipitaciones fueron diferentes.
Cómo reducir la humedad en casa y cuidar la salud
La prevención comienza por evitar que el agua y la humedad se acumulen. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan mantener la humedad interior en niveles no superiores al 50%, cuando sea posible, y utilizar extractores en baños y cocinas.
También es importante reparar filtraciones en techos, paredes y cañerías; ventilar los ambientes cuando las condiciones exteriores lo permitan y secar rápidamente los sectores que se mojen. Si una vivienda se inunda o permanece mojada, los CDC aconsejan secar y limpiar los materiales dentro de las primeras 24 a 48 horas para reducir el riesgo de aparición de moho.
Ante manchas, olor a humedad o moho visible, no alcanza con ocultarlo o pintar encima: hay que resolver el origen del agua y limpiar o retirar los materiales afectados de manera segura. La lavandina nunca debe mezclarse con amoníaco ni con otros productos de limpieza.
Si aparecen tos persistente, silbidos al respirar o dificultad para respirar, especialmente en personas con asma, es importante consultar con un profesional de salud.