Salud y bienestar

¿Cómo afecta la humedad al cuerpo? Alergias, asma y otros problemas que pueden agravarse en días de lluvia

La humedad elevada y la falta de ventilación favorecen la aparición de moho y ácaros dentro de las viviendas. La exposición a estos agentes puede intensificar síntomas respiratorios, alergias y cuadros de asma, especialmente en personas sensibles.