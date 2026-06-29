El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó el primer caso de hantavirus de 2026 en la provincia, según el Boletín Epidemiológico correspondiente a la Semana Epidemiológica 24.
Hantavirus en Santa Fe: confirmaron el primer caso de 2026
El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó el primer caso de hantavirus del año en la provincia. Aunque los registros muestran menos contagios que en 2025, las autoridades recuerdan que se trata de una enfermedad potencialmente grave, con alta tasa de internación.
Se trata de un hombre de 51 años y, si bien los datos oficiales muestran una disminución en la cantidad de casos respecto del mismo período del año pasado, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia debido a la gravedad que puede presentar esta enfermedad, cuya principal vía de transmisión está vinculada al contacto con roedores silvestres infectados.
Primer caso del año
El informe epidemiológico provincial indica que, hasta la Semana Epidemiológica 24, se notificaron 309 casos sospechosos de hantavirosis en Santa Fe. Tras el análisis correspondiente, se confirmó un solo caso durante 2026, correspondiente a un hombre de 51 años.
Desde el Ministerio de Salud señalaron que, por el momento, la cantidad de casos confirmados es inferior a la registrada durante el mismo período de 2025, cuando se habían detectado más contagios.
El boletín también permite observar la evolución de la enfermedad en los últimos años. Entre 2024 y lo que va de 2026, la provincia confirmó 23 casos de hantavirus.
La distribución anual muestra que:
En 2024 se notificaron 498 casos sospechosos y se confirmaron 9 contagios. La mediana de edad de los pacientes fue de 35 años.
En 2025 hubo 505 notificaciones y 13 casos confirmados, con una mediana de edad de 43 años.
En 2026, hasta junio, se notificaron 309 casos y se confirmó un paciente.
Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es la gravedad que suele presentar esta infección. El informe provincial señala que casi nueve de cada diez personas diagnosticadas con hantavirus requirieron internación, lo que refleja el potencial compromiso clínico que puede generar la enfermedad.
Los datos también muestran una marcada diferencia según el sexo. Del total de los 23 casos confirmados entre 2024 y 2026, 19 correspondieron a hombres (83%) y 4 a mujeres (17%).
Aunque el informe no profundiza sobre las causas de esta diferencia, especialistas explican que el mayor número de casos en hombres suele asociarse a una mayor exposición laboral o recreativa a ambientes rurales o naturales donde habitan los roedores que actúan como reservorio del virus.
En cuanto a la distribución territorial, los contagios confirmados durante los últimos tres años se registraron en 9 de los 19 departamentos de Santa Fe.
El departamento Rosario concentra la mayor cantidad de casos, con nueve confirmaciones entre 2024 y 2025.
Le siguen:
San Lorenzo, con tres casos (uno en cada año entre 2024 y 2026).
La Capital, con tres casos registrados durante 2025.
San Javier y San Jerónimo, con dos casos cada uno.
Belgrano, Garay, San Cristóbal y Vera, con un caso confirmado cada uno.
Qué es el hantavirus, cómo se transmite y cuáles son los síntomas de alerta
El hantavirus es una zoonosis, es decir, una enfermedad transmitida de animales a personas. Está provocada por virus del género Orthohantavirus, cuyo principal reservorio son distintos roedores silvestres.
Las personas pueden infectarse principalmente al inhalar partículas presentes en la orina, la saliva o las heces secas de estos animales, que se dispersan en el aire al limpiar galpones, viviendas deshabitadas, depósitos, cabañas o cualquier espacio donde hayan permanecido roedores.
La transmisión también puede producirse por contacto directo con materiales contaminados o por mordeduras, aunque estas formas son mucho menos frecuentes.
En América, la manifestación clínica predominante es el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH), considerado la forma más grave de la enfermedad.
Los primeros síntomas suelen ser poco específicos y pueden confundirse con otras infecciones virales. Generalmente comienzan de manera repentina con:
fiebre alta;
dolores musculares intensos;
dolor de cabeza;
malestar general;
náuseas, vómitos o diarrea.
Sin embargo, en pocos días el cuadro puede evolucionar rápidamente hacia una fase crítica caracterizada por dificultad respiratoria, compromiso pulmonar, descenso de la presión arterial e insuficiencia cardiovascular, situaciones que requieren atención médica inmediata.
El Ministerio de Salud recuerda que en Argentina la letalidad del hantavirus osciló entre el 10% y el 32% entre 2019 y 2024, dependiendo del tipo viral y de la oportunidad del diagnóstico y tratamiento.
Por ese motivo, el boletín epidemiológico recomienda a los equipos de salud mantener un alto nivel de sospecha frente a cualquier paciente que consulte por un síndrome febril agudo y haya tenido antecedentes compatibles de exposición a roedores durante las seis semanas previas al inicio de los síntomas.
Además, insiste en la importancia de investigar esos antecedentes epidemiológicos para identificar posibles fuentes de contagio y evitar nuevos casos.
Aunque el hantavirus puede presentarse en cualquier momento del año, las autoridades sanitarias recuerdan que la mayor incidencia suele registrarse entre octubre y mayo, período en el que aumentan las actividades rurales y recreativas al aire libre. Santa Fe integra la denominada región Centro de riesgo, junto con las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos.
Frente a este escenario, las recomendaciones preventivas continúan siendo fundamentales. Entre ellas se destacan evitar el contacto con roedores y sus excretas, mantener limpios los alrededores de viviendas y galpones, almacenar correctamente los alimentos, sellar posibles ingresos de roedores y ventilar durante al menos 30 minutos los ambientes cerrados antes de ingresar a limpiarlos.