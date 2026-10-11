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Cortes programados de luz para este domingo en Santa Fe

Las tareas de mantenimiento y reformas en subestaciones afectarán el suministro este 11 de octubre en distintas zonas de la capital provincial.

Según el cronograma difundido por la empresa, las tareas comenzarán a las 8 y tendrán una duración de entre cuatro y cinco horas, según la zona afectada. Según el cronograma difundido por la empresa, las tareas comenzarán a las 8 y tendrán una duración de entre cuatro y cinco horas, según la zona afectada.
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La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este domingo 11 de octubre habrá tres cortes programados del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe. Las interrupciones se realizarán durante la mañana y se extenderán hasta el mediodía, debido a trabajos de mantenimiento y reformas en subestaciones.

Según el cronograma difundido por la empresa, las tareas comenzarán a las 8 y tendrán una duración de entre cuatro y cinco horas, según la zona afectada. Los usuarios comprendidos dentro de los sectores delimitados deberán tener en cuenta las interrupciones previstas mientras se desarrollen los trabajos.

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Cortes programados en Santa Fe

De 8 a 12

  • Zona comprendida por Belgrano, 25 de Mayo, Eva Perón e Hipólito Yrigoyen.
  • Motivo: mantenimiento.
  • Zona comprendida por San Jerónimo, Moreno, Corrientes y San Martín.
  • Motivo: mantenimiento de subestación.
Mirá tambiénSanto Tomé: una falla en un transformador afecta el suministro eléctrico en la zona suroeste

De 8 a 13

  • Primera Junta, entre 25 de Mayo y San Jerónimo.
  • Motivo: reformas en subestación.

La EPE recordó que los trabajos programados pueden suspenderse o reprogramarse en caso de que las condiciones climáticas no permitan llevar adelante las tareas previstas.

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