Con motivo del feriado por el Día Internacional del Trabajador, la Municipalidad dio a conocer cómo funcionarán los servicios de recolección de residuos, SEOM, Cementerio y transporte público durante el viernes 1º de mayo.
Cómo funcionarán los servicios municipales este viernes 1 de mayo en Santa Fe
El municipio detalló el esquema de funcionamiento para el feriado, con cambios en la atención administrativa y en servicios clave como transporte, residuos y espacios públicos.
El día viernes 1 no habrá atención al público en el Palacio Municipal (Salta 2951), ni en las oficinas de Distrito distribuidas en la ciudad. La actividad administrativa se retomará con normalidad el lunes 4.
No obstante, el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) funcionará con normalidad a través de la línea gratuita 0800 777 5000, canal que permite realizar consultas, reclamos y solicitudes vinculadas a distintos servicios municipales.
Recolección de residuos
Las empresas contratadas para la recolección de residuos, Cliba y Urbafe, prestarán el servicio en los horarios establecidos y en su modalidad habitual. Se recuerda a la comunidad que el viernes corresponde sacar los residuos húmedos.
En tanto, los Eco Puntos y la Estación Verde de Colastiné, permanecerán cerrados.
Colectivos, Bicis y SEOM
En cuanto al transporte público de pasajeros por colectivos, el día viernes funcionará con la frecuencia de los días domingos. Por otra parte, el Sistema de Bicicletas Públicas, “Las Bicis”, podrá utilizarse en el horario de 6:30 a 21.
Asimismo, el Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) no estará operativo, retomando la actividad el sábado 2, a partir de las 8.
Cementerio
Con respecto a la necrópolis municipal, el horario de visitas será de 7:15 a 12 y de 15 a 18:30. En el caso de los servicios fúnebres (inhumaciones) será de 7:15 a 11:30.
Imusa
Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) permanecerán cerradas hasta el lunes venidero.
Tribunal de Faltas
Por su parte, el Tribunal de Faltas, ubicado en calle San Luis 3078, no brindará atención al público el viernes 1. Por otro lado, el corralón municipal contará con guardias mínimas.
Mercado Norte
El tradicional paseo, ubicado en Santiago del Estero 3166, no brindará atención al público, retomando su actividad el sábado 2 en su horario habitual.
Centros de informes turísticos
En lo que respecta a las oficinas de informes de la Subsecretaría de Turismo funcionarán con el siguiente cronograma:
El viernes 1 no habrá atención al público, el sábado 2 y el domingo 3 se brindará información con la siguiente modalidad:
CIT de la Terminal de Ómnibus (Belgrano 2910) de 9 a 19 y Dique I Puerto Santa Fe, de 12 a 19, en tanto el CIT del casco sur, el sábado 2 lo hará de 9 a 13, y el domingo 3, permanecerá cerrado.