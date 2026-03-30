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Robert De Niro encabezó la protesta “No Kings” contra Trump en Nueva York

El actor se sumó a miles de manifestantes en Times Square y Central Park, junto a Jane Fonda y Bruce Springsteen, criticando duramente las políticas y decisiones del mandatario estadounidense.

De Niro calificó a Trump como “diabólico” frente a los presentes. Crédito: REUTERS.De Niro calificó a Trump como “diabólico” frente a los presentes. Crédito: REUTERS.
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El actor estadounidense Robert De Niro encabezó la protesta “No Kings” –Sin reyes– en Nueva York, un movimiento de gran convocatoria en rechazo a las políticas y la gestión del presidente Donald Trump. La manifestación también contó con la participación de la actriz Jane Fonda y el músico Bruce Springsteen.

Miles de activistas colmaron Times Square y marcharon hasta Central Park, donde De Niro pronunció un enérgico discurso en el que calificó a Trump como “diabólico” y lo acusó de enriquecerse a costa de los ciudadanos estadounidenses.

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Discurso contra la administración

Frente a los manifestantes, De Niro sostuvo pancartas con la frase “No a los reyes” y aseguró: “Es hora de decirle no a Donald Trump. Ya tuvimos suficiente. No al rey Trump. No a las guerras innecesarias que roban nuestros recursos, sacrifican a nuestros valientes hombres y mujeres en servicio, y masacran inocentes”.

(260329) -- SAN FRANCISCO, 29 marzo, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 28 de marzo de 2026 de personas participando en una protesta "No Kings", en San Francisco, California, Estados Unidos. Millones de estadounidenses salieron a las calles el sábado en la tercera ola de manifestaciones "No Kings" en todo el país, protestando en contra de las políticas de la administración estadounidense, que van desde la acción militar en Irán hasta la controvertida aplicación de leyes de inmigración. Más de 3.100 manifestaciones fueron planificadas en todo el país y se llevaron a cabo en importantes ciudades estadounidenses como Washington D.C., Nueva York, Boston, Los Angeles y San Francisco. Informes de medios estadounidenses estimaron que las protestas involucraron a unas 900.000 personas, lo que las convierte en el mayor evento de protesta en un solo día del que se tenga registro. (Xinhua/Ziyu Julian Zhu) (oa) (da)Millones de estadounidenses salieron a las en la tercera ola de manifestaciones "No Kings".

El actor criticó duramente diversos aspectos de la gestión del mandatario: “No a un líder corrupto que se enriquece a sí mismo y a sus amigos de la calaña de Epstein. No a que les quiten la atención médica a nuestros vecinos más vulnerables".

Y agregó: "No a los alimentos impagables, no a la energía impagable, no a las viviendas impagables, y no a la inflación en su nivel más alto desde el COVID. No a los matones enmascarados del gobierno acribillando a nuestros vecinos en las calles”.

“Hay que detenerlo”

De Niro cerró su intervención con un llamado a la acción y un análisis de la complicidad política que, según él, permite las decisiones del mandatario.

A person holds a sign with an image depicting U.S. President Donald Trump as demonstrators walk past the Trump Tower during a "No Kings" protest against the Trump administration's policies, in Chicago, Illinois, U.S., March 28, 2026. REUTERS/Jim Vondruska TPX IMAGES OF THE DAYLa protesta buscó denunciar la corrupción y las políticas del gobierno estadounidense.

“A Trump hay que detenerlo. Y de eso se trata 'No Kings' (Sin Reyes). Porque no puede hacer todas las cosas jodidas que estuvo haciendo sin la complicidad del Congreso y los matones de su administración. Están atados a él por el miedo a perder sus propios trabajos, su propio poder. Es diabólico”, afirmó el ganador del Oscar.

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