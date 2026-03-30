Robert De Niro encabezó la protesta “No Kings” contra Trump en Nueva York

El actor estadounidense Robert De Niro encabezó la protesta “No Kings” –Sin reyes– en Nueva York, un movimiento de gran convocatoria en rechazo a las políticas y la gestión del presidente Donald Trump. La manifestación también contó con la participación de la actriz Jane Fonda y el músico Bruce Springsteen.
Miles de activistas colmaron Times Square y marcharon hasta Central Park, donde De Niro pronunció un enérgico discurso en el que calificó a Trump como “diabólico” y lo acusó de enriquecerse a costa de los ciudadanos estadounidenses.
Frente a los manifestantes, De Niro sostuvo pancartas con la frase “No a los reyes” y aseguró: “Es hora de decirle no a Donald Trump. Ya tuvimos suficiente. No al rey Trump. No a las guerras innecesarias que roban nuestros recursos, sacrifican a nuestros valientes hombres y mujeres en servicio, y masacran inocentes”.
Millones de estadounidenses salieron a las en la tercera ola de manifestaciones "No Kings".
El actor criticó duramente diversos aspectos de la gestión del mandatario: “No a un líder corrupto que se enriquece a sí mismo y a sus amigos de la calaña de Epstein. No a que les quiten la atención médica a nuestros vecinos más vulnerables".
Y agregó: "No a los alimentos impagables, no a la energía impagable, no a las viviendas impagables, y no a la inflación en su nivel más alto desde el COVID. No a los matones enmascarados del gobierno acribillando a nuestros vecinos en las calles”.
“Hay quedetenerlo”
De Niro cerró su intervención con un llamado a la acción y un análisis de la complicidad política que, según él, permite las decisiones del mandatario.
La protesta buscó denunciar la corrupción y las políticas del gobierno estadounidense.
“A Trump hay que detenerlo. Y de eso se trata 'No Kings' (Sin Reyes). Porque no puede hacer todas las cosas jodidas que estuvo haciendo sin la complicidad del Congreso y los matones de su administración. Están atados a él por el miedo a perder sus propios trabajos, su propio poder. Es diabólico”, afirmó el ganador del Oscar.