El abogado defensor del cirujano Aníbal Lotocki lanzó duras críticas contra la fiscal María Paula Castany durante una audiencia judicial realizada este miércoles. El letrado cuestionó la preparación de la funcionaria y aseguró que, en uno de sus planteos, utilizó a ChatGPT como fuente de consulta.
“Ahora citan a ChatGPT”: el insólito reproche de la defensa de Lotocki a una fiscal
El letrado cuestionó la presentación de la representante del Ministerio Público Fiscal, quien habría recurrido a la inteligencia artificial como fuente para fundamentar un planteo contra los sobreseimientos dictados por prescripción.
Según explicó el representante legal, la fiscal presentó un recurso para impugnar los sobreseimientos dictados por prescripción en algunas de las causas vinculadas al expediente. En ese escrito, afirmó, habría citado información obtenida de la reconocida herramienta de inteligencia artificial.
El defensor calificó a Castany con expresiones despectivas y puso en duda su capacidad profesional. Además, manifestó su sorpresa por la utilización de esta tecnología como referencia en una presentación judicial.
Las críticas a la fiscal
Durante sus declaraciones, el letrado cuestionó también algunas de las preguntas formuladas por la fiscal a una médica del SAME. Según relató, Castany le habría consultado si se le había administrado suero a Cristian Zárate cuando ya había fallecido y qué estudios médicos tenía.
Para remarcar su disconformidad con el recurso presentado, el abogado recurrió a una comparación con los autores tradicionales del derecho penal.
"En mi época se citaba a Roxin, Zaffaroni, Sebastián Soler, Luis Jiménez de Asúa, Binder. Ahora citan a ChatGPT", expresó irónicamente.
Nuevos testimonios
En la misma jornada declararon ante el tribunal una amiga y una expareja de Sandra Domínguez, una de las denunciantes de Lotocki por presuntas lesiones gravísimas derivadas de intervenciones quirúrgicas.
Por otra parte, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar parcialmente a un pedido de la defensa para ampliar una pericia.
De acuerdo con lo señalado por el abogado, especialistas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) deberán brindar explicaciones sobre un informe pericial cuyos puntos, según consideró, no quedaron suficientemente esclarecidos durante las declaraciones de los integrantes del Cuerpo Médico Forense (CMF).
De qué se acusa a Lotocki
En este proceso, Lotocki está siendo juzgado por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, de 50 años, quien murió el 15 de abril de 2021 después de someterse a una cirugía estética en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito.
Junto al cirujano también están acusados el especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos.
Asimismo, la contadora y directora del establecimiento médico, Andrea Isabel Torelli, está señalada en la investigación por su presunta responsabilidad en el fallecimiento de Zárate.
En tanto, Florencia Krzeczek enfrenta cargos por el supuesto ocultamiento del teléfono celular de Lotocki, una conducta que habría tenido como finalidad evitar que el dispositivo fuera localizado por los investigadores.
Las denuncias por lesiones
El debate oral también comprende las acusaciones por las presuntas lesiones gravísimas que habrían sufrido dos pacientes luego de ser intervenidas quirúrgicamente por Lotocki.
Aunque inicialmente el juicio incluía cinco presentaciones relacionadas con estas denuncias, durante el desarrollo del proceso se declaró la prescripción de tres de las causas.
De esta manera, el juicio continúa con el análisis de las responsabilidades penales de los acusados tanto por la muerte de Cristian Zárate como por los hechos vinculados a las intervenciones quirúrgicas denunciadas.