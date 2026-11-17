El proceso judicial contra Aníbal Lotocki continúa este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires con una nueva audiencia. Durante la jornada declararán dos testigos vinculados a Sandra Domínguez, una de las pacientes que denunció al cirujano, mientras que el tribunal también deberá pronunciarse sobre un planteo presentado por la defensa.
Juicio por la muerte de Zárate: qué novedades hay en la causa contra Lotocki
El proceso judicial investiga el fallecimiento de un paciente tras una cirugía estética y las lesiones gravísimas que habrían sufrido otras dos personas intervenidas por el médico.
El debate se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 y tiene como eje la muerte de Cristian Zárate, ocurrida en 2021 luego de una intervención estética, además de las lesiones que habrían sufrido dos pacientes tras ser operadas por el médico.
La audiencia comenzará a las 10. Al inicio, los jueces analizarán un pedido de la defensa relacionado con la convocatoria de otros peritos. Posteriormente, está prevista la declaración de dos personas vinculadas a la denunciante Sandra Domínguez.
La declaración de Carmen Barbieri
A principios de noviembre, la conductora y actriz Carmen Barbieri se presentó ante el tribunal para brindar su testimonio sobre la situación de su amiga Sandra Domínguez.
Durante su declaración, aseguró que la mujer atraviesa un delicado estado de salud y relató un episodio que presenció personalmente.
"Mi vínculo con Sandra no me condiciona, porque vengo a que se haga justicia. No voy a agregar nada que pueda perjudicar al doctor ni a Sandra. Solo voy a contar lo que viví", expresó.
Además, recordó un momento crítico que atravesó Domínguez: "Estaba al lado de Sandra cuando casi se muere en mi casa".
De qué se acusa a Aníbal Lotocki
En este proceso, Lotocki está acusado por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, de 50 años, quien murió el 15 de abril de 2021 después de someterse a una cirugía estética en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito.
Por este hecho también son juzgados el especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos.
Asimismo, la contadora y directora del establecimiento, Andrea Isabel Torelli, está señalada en la causa por la muerte de Zárate.
Por otra parte, Florencia Krzeczek enfrenta una acusación por el presunto ocultamiento del teléfono celular de Lotocki, con el objetivo de evitar que fuera localizado por los investigadores.
Lesiones gravísimas
El juicio incluye además las lesiones gravísimas que habrían sufrido dos pacientes luego de someterse a intervenciones quirúrgicas realizadas por Lotocki.
En un principio, el expediente contemplaba cinco presentaciones por lesiones. Sin embargo, durante el desarrollo del debate, tres de esas causas fueron declaradas prescriptas.
Con las nuevas declaraciones testimoniales y la resolución pendiente sobre el pedido de la defensa, el proceso judicial continúa avanzando sobre las responsabilidades vinculadas a la muerte de Zárate y las denuncias de las pacientes.