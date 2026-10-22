Barby Franco celebró este 21 de octubre sus 35 años junto a su pareja, Fernando Burlando, y su hija Sarah. En medio de los saludos y los regalos, la influencer compartió un momento especial que tuvo como protagonista a la pequeña: la preparación de una torta de cumpleaños hecha especialmente para ella.
Barby Franco cumplió años y su hija Sarah Burlando le preparó una torta
La modelo e influencer celebró sus 35 años rodeada de su familia y compartió en las redes sociales el paso a paso de la preparación que tuvo como protagonista a su pequeña hija, fruto de su relación con Fernando Burlando.
El martes por la noche, Barby publicó en sus redes sociales imágenes de Sarah en plena tarea culinaria. “Me está haciendo la torta de cumple”, contó, orgullosa de ver a su hija involucrada en los preparativos.
Minutos después, mostró cómo avanzaba la decoración y dejó ver a la niña concentrada en colocar los copos de crema sobre la torta. La escena no tardó en despertar ternura entre sus seguidores.
“Con chupete y todo. Va quedando”, escribió la influencer junto a una de las imágenes, en la que Sarah aparecía dedicada a completar los detalles de la preparación.
Una vez terminado el trabajo, Barby compartió el resultado final y les propuso a sus seguidores elegir entre dos opciones para evaluar la creación de su hija: “Me encantó” o “Es re linda”.
Barby Franco habló de la crianza de Sarah
Más allá de la celebración, Barby Franco también se refirió a la maternidad y a la educación de Sarah, quien cumplirá cuatro años en diciembre. En una entrevista, la modelo habló sobre la dinámica familiar y explicó cómo se organizan con Fernando Burlando a la hora de establecer límites.
Según contó, ella suele asumir el papel más firme dentro de la casa, ya que a su pareja le cuesta negarle cosas a la pequeña. “Hoy en día soy yo la que le pone más límites. Imaginate que a Burlando lo agarró grande y no le puede decir que no a nada”, explicó.
Sin embargo, la influencer reconoció que tampoco le resulta sencillo poner reglas. Según reflexionó, el hecho de que Sarah haya sido una hija muy buscada y deseada hace que, en ocasiones, le cueste mantener una postura firme.
“Me cuesta mucho porque fue una nena tan buscada y tan deseada, que me cuesta. Pero después digo: ‘No, pará, Barby. Si no le ponés límites, le vas a hacer mal cuando crezca y sea grande’”, expresó.
"Sarah es muy generosa"
Otro de los aspectos que destacó Franco fue la importancia de educar a Sarah en valores como la generosidad, la solidaridad y el respeto por los demás. Aunque la niña crece rodeada de comodidades, la modelo aseguró que una de sus prioridades es enseñarle a compartir y a valorar los pequeños gestos cotidianos.
Como ejemplo, contó que Sarah suele compartir sus pertenencias y alimentos con los compañeros del jardín, una actitud que la llena de orgullo.
“Ella brinda, brinda, brinda. Les regala sus juguetes, les da comida y veo que es re generosa. Ahí es cuando pienso que vamos bien en la educación de nuestra hija. Es cero egoísta”, destacó.
Además, Barby describió a la pequeña como una niña con una personalidad particular, capaz de sorprenderla con sus reacciones y su manera de interpretar determinadas situaciones.
“Sarah para mí es como un alma vieja. Tiene cosas muy de sabia. Tiene reacciones que no son normales en una nena de tres años. A veces me quedo recalculando con sus reacciones”, confesó.
Entre la celebración de su cumpleaños y las reflexiones sobre la maternidad, Barby Franco compartió así una mirada íntima de su vida familiar. Esta vez, el protagonismo se lo llevó Sarah, quien con su torta casera le regaló a su mamá un momento tan dulce como especial.