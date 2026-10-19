#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Los detalles

Así fue la fiesta de 15 de Antonia, la hija de Mauricio Macri: las fotos que compartió

El expresidente publicó en Instagram imágenes de la celebración del último sábado, donde se pudo ver el vestido elegido por la adolescente, el baile entre padre e hija y otros momentos de la noche junto a familiares y amigos.

El expresidente le dedicó un emotivo mensaje a su hija en Instagram.El expresidente le dedicó un emotivo mensaje a su hija en Instagram.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Antonia, la hija de Mauricio Macri, celebró sus 15 años el último sábado en una fiesta junto a familiares y amigos. El expresidente compartió imágenes del festejo en sus redes sociales y mostró algunos de los momentos más destacados de la noche.

La publicación no tardó en llamar la atención de los usuarios de Instagram, que dejaron numerosos mensajes de felicitación para la adolescente.

Mirá tambiénJuliana Awada homenajeó a Antonia Macri en su cumpleaños 15 con un tierno mensaje desde París

El mensaje por los 15 de su hija

A través de su cuenta de Instagram, el exmandatario publicó un carrusel de fotografías que reflejaron distintos momentos de la celebración.

Mauricio Macri compartió imágenes de la fiesta de 15 de su hija Antonia.Mauricio Macri compartió imágenes de la fiesta de 15 de su hija Antonia.

15 de Antonia! Qué felicidad acompañarte hija. Te amo!”, escribió Macri junto a las imágenes, con un mensaje dedicado a su hija en una fecha especial.

El look para la celebración

Entre las postales compartidas, también se pudo apreciar el vestuario elegido para la ocasión.

El exmandatario publicó postales de la noche junto a familiares y amigos.El exmandatario publicó postales de la noche junto a familiares y amigos.

Antonia lució un vestido bordado con transparencias y llevó el pelo largo y suelto, peinado con ondas. Mauricio Macri, por su parte, optó por un traje azul, camisa blanca y corbata celeste, acompañado por zapatos negros.

El baile entre padre e hija

Uno de los momentos que quedó registrado en las fotografías fue el baile entre Macri y Antonia, una de las escenas más especiales de la celebración.

Antonia Macri lució un vestido bordado con transparencias para celebrar sus 15 años.Antonia Macri lució un vestido bordado con transparencias para celebrar sus 15 años.

El expresidente también compartió imágenes junto a su hija en la cabina de la DJ, del equipo de Puli Di María. Además, mostró que en un momento tomó el micrófono sobre la tarima frente a los invitados.

Las imágenes permitieron conocer algunos detalles de la fiesta, que tuvo como protagonistas a Antonia y a su familia en una noche especial.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Show
Mauricio Macri
Es viral

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro