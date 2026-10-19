Antonia, la hija de Mauricio Macri, celebró sus 15 años el último sábado en una fiesta junto a familiares y amigos. El expresidente compartió imágenes del festejo en sus redes sociales y mostró algunos de los momentos más destacados de la noche.
Así fue la fiesta de 15 de Antonia, la hija de Mauricio Macri: las fotos que compartió
El expresidente publicó en Instagram imágenes de la celebración del último sábado, donde se pudo ver el vestido elegido por la adolescente, el baile entre padre e hija y otros momentos de la noche junto a familiares y amigos.
La publicación no tardó en llamar la atención de los usuarios de Instagram, que dejaron numerosos mensajes de felicitación para la adolescente.
El mensaje por los 15 de su hija
A través de su cuenta de Instagram, el exmandatario publicó un carrusel de fotografías que reflejaron distintos momentos de la celebración.
“15 de Antonia! Qué felicidad acompañarte hija. Te amo!”, escribió Macri junto a las imágenes, con un mensaje dedicado a su hija en una fecha especial.
El look para la celebración
Entre las postales compartidas, también se pudo apreciar el vestuario elegido para la ocasión.
Antonia lució un vestido bordado con transparencias y llevó el pelo largo y suelto, peinado con ondas. Mauricio Macri, por su parte, optó por un traje azul, camisa blanca y corbata celeste, acompañado por zapatos negros.
El baile entre padre e hija
Uno de los momentos que quedó registrado en las fotografías fue el baile entre Macri y Antonia, una de las escenas más especiales de la celebración.
El expresidente también compartió imágenes junto a su hija en la cabina de la DJ, del equipo de Puli Di María. Además, mostró que en un momento tomó el micrófono sobre la tarima frente a los invitados.
Las imágenes permitieron conocer algunos detalles de la fiesta, que tuvo como protagonistas a Antonia y a su familia en una noche especial.