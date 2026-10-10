En un clima de intimidad y celebración europea, Juliana Awada conmemoró este viernes los 15 años de su hija Antonia Macri, fruto de su relación con el expresidente Mauricio Macri. La empresaria y fotógrafa eligió la ciudad de París como escenario para recibir este nuevo año de vida de la adolescente, combinando postales actuales del viaje con entrañables registros de su infancia.
Juliana Awada homenajeó a Antonia Macri en su cumpleaños 15 con un tierno mensaje desde París
La exprimera dama felicitó a su hija menor con el expresidente Mauricio Macri. A través de las redes sociales, compartió imágenes exclusivas del festejo familiar y le dedicó emotivas palabras de orgullo y afecto.
Un festejo íntimo en la capital francesa
La celebración principal tuvo lugar en un distinguido restaurante parisino decorado con cortinas de terciopelo rojo, donde la familia disfrutó de una cena que incluyó una torta de frutos rojos con velas y bengalas. Del encuentro también participó Valentina Barbier, la hija mayor de la empresaria, con quien las tres compartieron momentos de complicidad y risas reflejados en las redes sociales.
A través de su cuenta de Instagram, Awada publicó un posteo central acompañado por diversas fotografías de la jornada. ‘Auténtica, incondicional, cariñosa, responsable, alegre, madura, tan especial! Felices 15 años! Te amamos’, expresó la empresaria en el mensaje que rápidamente capturó la atención de sus seguidores.
El emotivo mensaje en redes
Horas antes de la cena formal, la exprimera dama utilizó la sección de historias de su perfil para dejar una dedicatoria especial. Sobre una imagen de Antonia soplando las velitas, escribió: ‘Felices 15 años mi amor!!! Que orgullo verte crecer y convertirte en la enorme persona que sos!! Te amo’.
El viaje por Europa incluyó recorridos por los emblemáticos senderos arbolados de los parques parisinos, donde la adolescente fue retratada disfrutando del paisaje otoñal. Con un perfil familiar y afectuoso, el festejo reflejó el estrecho vínculo que une a Awada con sus hijas en una fecha tan significativa.
Tendencias en las calles de París: el regreso del denim de los 2000
Más allá del plano afectivo, el viaje captó la atención de los portales de moda y estilo debido a los estilismos elegidos por ambas para recorrer las calles parisinas. Para una de las mañanas de paseo, Juliana Awada optó por un conjunto urbano y descontracturado que confirmó el rotundo regreso de una pieza clave de la estética de los años 2000: los jeans estilo boyfriend con roturas.
La empresaria combinó este clásico del denim con un suéter en tonos neutros, una campera cropped negra y zapatillas urbanas, logrando un balance perfecto entre comodidad y sofisticación para una jornada al aire libre. Por su parte, la quinceañera Antonia apostó por una estética juvenil y canchera, destacándose con una campera bomber de efecto gamuza en tono marrón chocolate, jeans rectos y zapatillas, reafirmando que la comodidad y el buen gusto van de la mano en las grandes capitales de la moda.