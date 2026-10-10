Estilo, moda y celebración

Juliana Awada homenajeó a Antonia Macri en su cumpleaños 15 con un tierno mensaje desde París

La exprimera dama felicitó a su hija menor con el expresidente Mauricio Macri. A través de las redes sociales, compartió imágenes exclusivas del festejo familiar y le dedicó emotivas palabras de orgullo y afecto.