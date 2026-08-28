La ex primera dama argentina, Juliana Awada, eligió la prestigiosa Clinique La Prairie, ubicada en Montreux, Suiza, para llevar adelante una estadía de perfil reservado enfocada en la medicina preventiva, el bienestar y la longevidad.
Cómo es el tratamiento al que se sometió Juliana Awada en una clínica suiza
La empresaria argentina eligió un exclusivo centro de salud en Montreux para llevar adelante una estadía de perfil reservado enfocada en la medicina preventiva, el bienestar y la longevidad.
Con el imponente paisaje de los Alpes y el lago Léman como telón de fondo, la experiencia combina una rigurosa evaluación científica con descanso y cuidado personal, marcando una tendencia en crecimiento entre figuras de alto perfil internacional.
Bienestar y precisión médica en los Alpes
Fundada en 1931, la institución suiza consolidó a lo largo de las décadas un modelo que fusiona un centro médico de alta complejidad, un área de bienestar y servicios de hospitalidad.
En este sentido, Lorenzo Amaglio, director general de la institución, definió al establecimiento como 'un centro moderno y de diseño con mucha infraestructura científico-médica', y destacó en diálogo con este medio que el propósito central es acompañar a cada paciente para que pueda 'vivir más y mejor'.
El programa al que accedió la ex primera dama se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales: medicina, nutrición, bienestar y movimiento. Al respecto, Adrian Heini, director médico del centro de longevidad, señaló en medios nacionales que la medicina preventiva permite 'medir, conocer al paciente y luego poder diseñar un plan a su medida para retrasar el envejecimiento celular'.
Este abordaje integral abarca evaluaciones clínicas, estudios cardiovasculares y análisis metabólicos enfocados en sistemas críticos como el cerebro, el corazón, el ritmo circadiano, la piel y la microbiota.
La nutrición como aliada clave contra el envejecimiento
Dentro del esquema terapéutico y preventivo, la alimentación ocupa un rol central. La propuesta gastronómica de la clínica descansa sobre el consumo de productos frescos, una fuerte presencia de vegetales, legumbres y cereales integrales, y una notable reducción de alimentos ultraprocesados.
En este contexto, especialistas en nutrición del centro explicaron que el enfoque apunta a introducir una dieta sostenida en el tiempo que contribuya a 'disminuir procesos inflamatorios y a prevenir la senescencia celular'. Esta estrategia busca optimizar la vitalidad biológica de los pacientes a través de pautas alimentarias rigurosamente personalizadas.
Un refugio de figuras internacionales y locales
El paso de Awada por la clínica suiza se inscribe en una corriente que excede el lujo ocasional, reflejando un cambio cultural hacia el envejecimiento saludable y la prevención a largo plazo.
A lo largo de su historia, el establecimiento albergó a destacadas personalidades de la política, la cultura y el espectáculo internacional, desde Winston Churchill, Charles de Gaulle, Marlene Dietrich y Cary Grant hasta figuras contemporáneas como Brad Pitt, George Clooney y Carla Bruni. Asimismo, por sus instalaciones han pasado reconocidas figuras argentinas como Mirtha Legrand, Susana Giménez y Diego Maradona.
De esta manera, la estadía de la ex primera dama en Montreux sintetiza cómo la búsqueda de la calidad de vida y la salud preventiva continúan ganando espacio en las agendas de personalidades de todo el mundo, priorizando la ciencia y el bienestar integral.