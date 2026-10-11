Camilota, cuyo nombre real es Camila Deniz, contó que aumentaron sus ingresos desde que comenzó a vender contenido erótico en OnlyFans.
Camilota reveló cuánto gana con la venta de contenido erótico y contó que le filtraron una foto
La hermana de Thiago Medina habló sobre su experiencia en OnlyFans, donde comenzó a publicar material para adultos hace tres meses. Aunque aseguró que sus ingresos superaron las primeras cifras que había contado, también relató que una imagen íntima circuló fuera de la plataforma.
La influencer habló sobre esta actividad durante una entrevista en el programa de streaming Qué tupé, de eltrece, donde también reveló que una de sus fotografías íntimas fue filtrada y llegó a sus amigas.
La creadora de contenido se incorporó a la plataforma a mediados de julio, en busca de una alternativa para mejorar su situación económica.
En ese momento había contado que logró facturar dos millones de pesos en sus primeras 48 horas. Tres meses después, aseguró que consiguió superar ampliamente ese monto, aunque evitó precisar cuánto dinero gana actualmente.
Camilota habló sobre sus ingresos en OnlyFans
Durante la conversación en Qué tupé, Camilota confirmó que continúa con la venta de contenido para adultos y que los resultados económicos mejoraron desde sus primeros días en la plataforma.
“Pasó de dos palos... He pasado mucho más”, comentó al recordar la cifra que había dado a conocer cuando inició el proyecto. Ante la consulta del conductor Enzo Aguilar sobre si había aumentado la facturación, respondió que sí y señaló que el mes anterior había obtenido buenos ingresos.
Sin embargo, la influencer no brindó un monto exacto sobre sus ganancias actuales. Sus declaraciones dejaron en claro que el emprendimiento tuvo una evolución favorable, aunque no permiten establecer cuánto factura por mes ni qué proporción de ese dinero representa su ingreso neto.
La decisión de sumarse a OnlyFans estuvo vinculada, según había explicado anteriormente, con la necesidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos.
Camilota contó que las propuestas de canje y las acciones comerciales que realizaba en redes sociales habían disminuido, por lo que decidió explorar otra forma de monetizar su presencia digital.
La plataforma permite que los creadores ofrezcan publicaciones exclusivas a sus suscriptores mediante distintas modalidades de pago. En el caso de Camilota, su propuesta está centrada en material erótico destinado a personas adultas.
Su experiencia también se desarrolla en un contexto en el que las redes sociales funcionan como un espacio de promoción y contacto con el público. Para quienes generan contenido, la cantidad de seguidores puede contribuir a ampliar el alcance de sus publicaciones, aunque no garantiza por sí sola ingresos estables.
La filtración de una foto íntima y las críticas que recibió
Además de referirse a sus resultados económicos, Camilota relató una situación que vivió durante estos meses: una fotografía desnuda se filtró y otras personas se la hicieron llegar. Según contó, fueron sus propias amigas quienes le enviaron la imagen para advertirle lo ocurrido.
La influencer recordó que se comunicó con la persona que la asesora en esta actividad para mostrarle lo sucedido. De acuerdo con su relato, la representante ya le había advertido que podía enfrentarse a una filtración de ese tipo.
Durante la entrevista, Camilota se refirió al episodio con humor y le restó importancia, aunque la situación puso de manifiesto uno de los riesgos asociados a la circulación de material íntimo en internet.
La publicación de contenido en una plataforma paga no impide que alguien realice capturas, copie archivos o los comparta por fuera del espacio previsto para su distribución. Cuando esto sucede, el material puede perder el control de acceso que tenía originalmente y llegar a personas que no pagaron por él.
La noticia también se relaciona con las críticas que la influencer recibió cuando anunció que comenzaría a vender fotografías eróticas. En julio, respondió a los comentarios que cuestionaban su decisión y apuntaban contra su cuerpo.
En aquel momento, defendió su derecho a mostrarse como quería y a tomar decisiones sobre su vida personal sin depender de la aprobación de otros. También cuestionó los mensajes discriminatorios que, según expresó, recibía en redes sociales.
Las reacciones fueron diversas: mientras algunos usuarios respaldaron su iniciativa, otros cuestionaron la elección de esa actividad y le reclamaron que buscara un empleo tradicional.
Desde su incorporación a OnlyFans, Camilota sostuvo que el proyecto le permitió generar ingresos por encima de lo que había conseguido al principio.
Su testimonio más reciente combina ese balance positivo con el episodio de la fotografía filtrada, una experiencia que expone las dificultades de proteger la privacidad cuando se comparte material íntimo en entornos digitales.