Catherine Fulop volvió a abrazar a su mamá en Venezuela después de 14 años. El encuentro quedó registrado y lo compartió en sus redes sociales. La actriz regresó a su país natal para concretar un proyecto laboral y, por supuesto, aprovechó para pasar tiempo con su gente.
El emotivo reencuentro de Catherine Fulop y su mamá, tras 14 años sin verse
Tras superar la incertidumbre de ingresar al país debido a sus opiniones políticas, la actriz venezolana pudo volver a abrazar a su madre, a quien que no veía desde 2021.
"Qué emoción es volver a mi país", expresó Cathy Fulop en el video que compartió en sus redes sociales. "Estoy feliz de regresar, de reencontrarme con mi gente y, sobre todo, abrazar a mi mamá y compartir con mi familia", continuó la actriz y mostró el momento, que conmovió a todos.
"Qué emoción es volver a mi país", expresó Cathy Fulop.
"Volver a casa tiene una magia muy especial", manifestó Cathy, que fue acompañada por su marido, Ova Sabatini. La actriz destacó cómo sintió la energía de su país y se conectó de nuevo con sus raíces. Además, remarcó que tiene esperanzas de que todo mejorará en Venezuela.
El temor previo a ser detenida
Cathy Fulop habló en Infama sobre cómo vivió este regreso a su país. La actriz hizo referencia a que no había vuelto antes por miedo a ser detenida, teniendo en cuenta que era públicamente opositora al Gobierno, pero afortunadamente no pasó nada.
"Llegué al aeropuerto con incertidumbre porque durante muchos años, uno sentía un medio que, por suerte, lo pude sobrepasar", contó Cathy Fulop. La madre de Oriana Sabatini reveló que fue invitada por un canal de televisión y aprovechó la oportunidad.
"Me siento como en paz", confesó Cathy Fulop.
"Yo sentía que había algo que se había separado. Volver a mi tierra... me siento como en paz. Sentía mucha angustia porque mi mamá estaba acá, ya es grande, y si pasaba algo, yo no poder ayudar a mis hermanas, pero ya está, rompió ese cielo", explicó Catherine. Afortunadamente, está disfrutando con su gente.
"Ver a mi mamá tan frágil, muy emocionada...", expresó Catherine Fulop. La actriz contó que estaba aprovechando cada segundo y se refirió a la situación política: "Me merecía esto. Fueron muchos años alzando mi voz por un cambio".
El apoyo de Ova Sabatini
"Hay que hacerle un monumento", dijo Cathy Fulop sobre su marido. Para ella, fue fundamental el apoyo de Ova porque sabía por el dolor que ella transitaba al estar tan lejos de su país. "Él no quería, prefería ir más adelante", confesó.
Catherine Fulop reveló que su hija menor estaba "asustada" por el viaje, pero igualmente la dejó tranquila. Oriana Sabatini, estando más lejos, la comprendió, pero también tenía miedo.