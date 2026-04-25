Luis Cavanagh, expareja de Romina Gaetani, se expresó públicamente por primera vez tras la denuncia por violencia de género vinculada a un episodio ocurrido el 28 de diciembre. La actriz presentó su declaración ante la fiscalía y la causa fue caratulada como lesiones agravadas en un contexto de violencia de género.
El ex de Romina Gaetani rompió el silencio tras la denuncia por violencia de género
El empresario se refirió públicamente al conflicto judicial, negó los hechos denunciados y aseguró que avanzará con pruebas para sostener su postura ante la Justicia, en medio de versiones contrapuestas sobre lo ocurrido.
Su descargo público
El empresario brindó una entrevista en el programa Intrusos, donde rechazó de forma categórica las acusaciones. En ese marco, aseguró: “Me defendí en la Justicia. Obviamente jamás toqué a nadie. Nunca le pegué a una mujer en mi vida y nunca lo voy a hacer. Es mentira”.
Además, explicó por qué eligió no hablar previamente: “Al principio quise mantenerme en silencio porque no quería perjudicarla, ya que ella es una figura pública y yo no”.
El periodista Mauro Szeta señaló que, hasta el momento, no se habrían reunido elementos suficientes para convocar a Cavanagh a una indagatoria. Mientras tanto, el empresario sostuvo que continuará presentando pruebas en la Justicia para respaldar su versión de los hechos.
Cruces y versiones contrapuestas
Durante la entrevista, también respondió a los dichos de su expareja y planteó una mirada opuesta sobre lo sucedido: “Nunca dijo ‘me pegó’, habló de ‘un acto de violencia’. La violencia fue de ella; yo jamás fui violento con ella. Tengo pruebas y lo voy a demostrar”.
En la misma línea, describió la relación como conflictiva y lamentó el desenlace: “Hice todo lo que pude, pero no funcionó. Estaba muy enganchado con ella”.
Declaraciones finales y tensión
Cavanagh fue más allá y aseguró que en determinadas situaciones debió resguardarse: “Tuve que frenarla y hasta encerrarme para que no me pegara, porque no era la primera vez”. También expresó un deseo de bienestar hacia su ex pareja, aunque cuestionó duramente la denuncia y el contexto en el que se produjo.
Finalmente, cerró con una reflexión crítica sobre lo ocurrido, en medio de un conflicto que continúa bajo análisis judicial.