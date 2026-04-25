Crudo relato

Chechu Bonelli: “Cuando me separé sentí más dolor que cuando perdí a mis papás”

La modelo y conductora abrió su corazón sobre el fin de su relación con Darío Cvitanich. En una fuerte confesión y profundamente humano, analizó el proceso de duelo que atraviesa y cómo la ruptura desestabilizó su estructura emocional más íntima.