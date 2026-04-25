La vida de Cecilia "Chechu" Bonelli siempre pareció transcurrir bajo el filtro de la armonía: una carrera consolidada, una familia numerosa y un matrimonio que, a los ojos del público, asomaba inquebrantable. Sin embargo, tiempo después de conocerse la confirmación de su separación del ex futbolista Darío Cvitanich, la nacida en San Nicolás decidió romper el silencio con una honestidad que sacudió la agenda del espectáculo.
Chechu Bonelli: “Cuando me separé sentí más dolor que cuando perdí a mis papás”
La modelo y conductora abrió su corazón sobre el fin de su relación con Darío Cvitanich. En una fuerte confesión y profundamente humano, analizó el proceso de duelo que atraviesa y cómo la ruptura desestabilizó su estructura emocional más íntima.
En una reciente entrevista que profundiza en su presente emocional, Bonelli no anduvo con rodeos al comparar el fin de su matrimonio con las pérdidas más significativas de su vida. 'Cuando me separé de Darío, sentí más dolor que cuando perdí a mis papás', confesó, dejando al descubierto una herida que, lejos de cicatrizar, hoy la encuentra en un proceso de reconstrucción personal y familiar.
El proceso de "volver a la vida"
Durante el repaso de estos meses difíciles, Chechu no temió utilizar palabras crudas para describir su estado anímico inicial. 'Estaba hecha bosta', admitió con franqueza, haciendo referencia a la confusión y al vacío que la invadieron. Sin embargo, ese mismo pozo fue el punto de partida para una madurez conquistada a fuerza de introspección.
'Ver a esa Cecilia que sufrió y hoy a esta Cecilia que volvió a la vida me da mucho orgullo', expresó con una sonrisa que denota alivio. Para lograr este presente, la conductora resaltó que la asistencia profesional fue su tabla de salvación. 'Estoy laburando muchísimo psicológicamente, haciendo terapia. Tengo que terminar de hacer este duelo', explicó, reafirmando que la sanación no es un destino, sino un camino diario. La frase que mejor resume su desvelo es, quizás, la que más resuena en quienes apostaron todo a una relación: 'Yo me había casado para toda la vida'.
Un verano de transición y el presente en soltería
En el medio de este proceso de reconstrucción, apareció la figura de Facundo Pieres. Aunque el romance fue breve y ocurrió durante la temporada estival, Bonelli lo recuerda como un aporte positivo en un momento de oscuridad. 'Él me hizo muy bien en este tiempo, pero no pudo ser', comentó con gratitud, aclarando que la separación se dio por diferencias de agenda y no por falta de afecto.
Hoy, la prioridad de Chechu es reencontrarse consigo misma fuera de cualquier compromiso sentimental. Aunque reconoce que la soledad tiene sus aristas complejas, intenta transitarla con calma y lejos de los excesos. 'Estoy disfrutando mucho de la soltería. Me gusta la soledad… pero a veces es dura', confesó.
Con los pies sobre la tierra y la guardia alta, la modelo dejó en claro que no tiene apuro por nuevas conquistas: 'No estoy desbarrancando ni estoy con chabones ni nada de eso'. Su enfoque está puesto en sus hijas, en su trabajo y en terminar de cerrar un capítulo que, aunque doloroso, le permitió redescubrir su propia fortaleza.